Aalsmeerse ondernemers blij met steun van gemeente: "Daar word je blij van"

"Superfijn, daar wordt je blij van", zegt eigenaar Nelleke van Driel van lingeriewinkel Van der Schilden Lingerie. In een statement, dat verspreid is door de gemeente, is te lezen dat de handhaving in Aalsmeer de prioriteiten zaterdag bij andere zaken legt.

Begrip

"Deze lockdown heeft de Aalsmeerse middenstand genadeloos getroffen", is te lezen in het statement. "De ondernemers kunnen dan ook op begrip van het gemeentebestuur rekenen in hun eensgezindheid om de noodklok te luiden."

Donderdag lekte uit dat winkeliers wat meer lucht krijgen van het kabinet. Winkelen op afspraak moet weer mogelijk worden, maar volgens van Driel is dat "nog niet genoeg. "Dan kan ik één medewerker aan het werk zetten", zegt ze.

Ook horeca open

De horeca heeft nog steeds pech. Voor hen lijkt niks te gaan veranderen. Caféhouder Danny van Duinen gooit de deuren zaterdag dan ook open. "Mensen kunnen bij ons terecht voor een heerlijk kopje koffie en mijn personeel maakt lekkere hapjes", vertelt hij blij.

Buurgemeente Amstelveen is iets terughoudender. Zij spreekt zich nog niet uit over de handhaving zaterdag.