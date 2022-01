Rechtbank vernietigt vergunningen warmbandwalserij Tata Steel

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is tekortgeschoten bij de toetsing van een aan Tata Steel verleende vergunning. GS heeft verzuimd te controleren of het gebruik van een nieuwe oven in de warmbandwalserij tot een andere uitstoot van zwaveldioxide kan leiden. Ook is ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de consequenties van nikkel- en lood-emissies. De rechtbank van Noord-Holland vernietigt de verleende vergunning, afgegeven in augustus 2020.

Warmbandwalserij: Foto NH Nieuws

De uitspraak is een gevolg van een bezwaar van de Dorpsraad Wijk aan Zee. Die heeft de toename van de productie van 5 naar 5,5 miljoen ton warmgewalst staal bij de rechtbank aangevochten. De Dorpsraad vreest dat de productieverhoging zou leiden tot meer geluidsoverlast en een slechtere luchtkwaliteit voor Wijk aan Zee.

GS heeft volgens de rechtbank voldoende aangetoond dat de uitstoot van zwaveldioxide niet toeneemt, maar heeft toch onzorgvuldig gehandeld omdat ten onrechte niet is onderzocht of de maximaal toegestane hoeveelheid zwaveldioxide in de lucht door het gebruik van de nieuwe oven al dan niet wordt overschreden.

Dorpsraad De Dorpsraad Wijk aan Zee is blij met de uitspraak, vooral de beslissing van de Raad van State over de grafietregens waar het dorp lang last van heeft gehad. De Raad van State besloot dat de provincie Noord-Holland slakverwerkingsbedrijf Harsco, gevestigd op het terrein van de staalfabriek, geen dwangsom had mogen opleggen voor 'het verspreiden van stoffen'. Harsco krijgt door die uitspraak 450 duizend euro terug. Dat gebeurt niet omdat die stoffen ongelimiteerd verspreid mogen worden, maar omdat de provincie een verkeerde regel uit de milieuvergunning gebruikte als uitgangspunt van de dwangsom.

Quote "We hebben een inhoudelijke overwinning behaald op basis van realiteit" Linda Valent, Dorpsraad Wijk aan Zee

Linda Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee: "De uitspraak van gister was een advocatendingetje. Tata en Harsco hebben een pyrrusoverwinning (schijnsucces) behaald. Terwijl wij vandaag een inhoudelijke overwinning hebben behaald op basis van duidelijke punten. Op basis van realiteit hebben wij gelijk gekregen. Dat maakt de uitspraak van gister voor ons wel een beetje goed."