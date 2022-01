Burgemeester Zaanstreek-Waterland uiten zorgen over lockdown in brief aan minister

Vandaag stuurde de regio Zaanstreek-Waterland op initiatief van burgemeester Léon de Lange een brief naar minister Mark Rutte en de leden van het kabinet, waarin zij hun zorgen uiten over de gevolgen van de lockdown op hun ondernemers, verenigingen en inwoners.

"Naar aanleiding van berichten uit mijn eigen gemeente en de brieven die ook vanuit andere Nederlandse gemeenten zijn gestuurd, nam ik gisteren initiatief om deze brief op te stellen", zegt burgemeester Léon de Lange in een persbericht.

Om het signaal zo duidelijk mogelijk over te laten komen, is het in zijn ogen belangrijk dat dergelijke signalen regionaal worden afgegeven. "Toen ik mijn collega-burgemeesters benaderde, reageerden zij en hun colleges direct enthousiast en kwamen er ook vanuit hen de nodige aanvullingen." Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er samen een brief werd gestuurd.

Brief

In de brief staat onder andere dat ondernemers uit Zaanstreek-Waterland zich grote

zorgen maken over het voortbestaan van hun bedrijf. De beperkingen voor sport en culturele

voorziening raken het fysieke en mentale welzijn van hun inwoners.



Daarnaast staat er ook dat de gemeentebesturen zich samen met hun ondernemers en verenigingen verantwoordelijk voelen voor het naleven van de coronamaatregelen, maar dat ze zich wel zorgen maken over het afnemende draagvlak voor deze maatregelen onder hun inwoners, ondernemers en verenigingen.

Ze pleiten dan ook voor bijvoorbeeld een afsprakensysteem in winkels en het openen van sportlocaties en onderwijs.