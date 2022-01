Zanger Pascal Redeker grijpt alle kansen aan voor werk: "Liefst weer optreden"

Van beveiliger bij een coronateststraat tot stratenmaker, zanger Pascal Redeker uit Medemblik greep alle kansen aan om aan de bak te blijven. Maar het liefst staat hij natuurlijk gewoon weer als zanger op het podium. Ook al is dat met de persconferentie vanavond, nog erg onzeker.

Al sinds de start van de coronacrisis organiseerde Pascal wekelijke een online vrijdagmiddagborrel. "Mensen kunnen dan verzoekjes doen, gewoon om gezelligheid te bieden in deze verdrietige tijd." Inmiddels befaamd onder ook zijn online-publiek want al snel trok hij zo'n 120.000 kijkers. "Dat heb ik wekelijks gedaan maar ook een tijdje niet. Hoewel we vanavond weer een borrel gaan houden", zegt Redeker.

Zanger Pascal Redeker grijpt alle kansen aan om te werken - NH Nieuws

De Medemblikse zanger stond ruim een jaar geleden in december 2020 nog in een leeg Ahoy voor een optreden. "Afgelopen jaar konden we tussentijds gelukkig wel iets doen, maar dat was echt maar voor een periode van twee maanden. Wij zijn als artiesten de eersten die moeten stoppen en de laatsten die weer beginnen. Want als de horeca op gang komt, duurt het voor de artiesten nog een tijdje voor de boekingen weer gaan lopen."

Quote "Wij zijn als artiesten de eersten die moeten stoppen en de laatsten die weer beginnen" Pascal redeker, zanger

Zijn verwachtingen over de persconferentie vanavond zijn nog voorzichtig. "Het dubbetlje kan nog twee kanten opvallen heb ik het idee. Er is veel tegenspraak van mensen uit het land, van de winkeliers en de horeca. De artiesten houden zich eigenlijk nog koest. Maar wie weet - als de besmettingcijfers het toelaten - dat er inderdaad versoepeld wordt." Als er vanavond geen groen licht komt, wordt het voor Redeker opnieuw creatief denken. "Dan zal ik toch echt weer op zoek moeten naar ander werk ernaast."