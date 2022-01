Hoofd IC zet vraagtekens bij streng coronabeleid door meevallende opnamecijfers

De stad is een grote coronabrandhaard, maar de Amsterdamse ziekenhuizen merken daar weinig van. Hoewel het aantal coronabesmettingen in de stad de afgelopen week verdubbelde, zien de ziekenhuizen het aantal covidpatiënten juist afnemen. Tijd om het huidige coronabeleid kritisch te bekijken, volgens IC-hoofd Armand Girbes.

In het Amsterdam UMC, locatie VUmc ziet het hoofd van de Intensive Care, Armand Girbes, dat de situatie zich stabiliseert. "We zien het niet terug in het aantal opnames van patiënten met covid, zowel niet op de verpleegafdelingen als op de Intensive care", geeft hij aan. "We weten natuurlijk dat de omikronvariant heel erg besmettelijk is, maar er zijn heel veel aanwijzingen, ook als we kijken naar andere landen, dat deze besmettingen veel minder vaak leiden tot ernstige ziekte."

Andere benadering

Volgens Girbes is de goede staat van het vaccinatieprogramma ook reden om optimistisch te zijn. Daarnaast ziet hij aan de cijfers uit andere landen, zoals Engeland en Denemarken, dat de vrees voor een nog te verwachten piek niet nodig is. Mede door deze bemoedigende cijfers pleit hij voor een andere benadering van het virus.

Minder controle en cijfermatig bijhouden wat er gebeurt, maar kijken naar een aanpak die past bij de griep. "Ik denk dat dat moment wel heel erg in de buurt begint te komen en dat we vooruit moeten gaan kijken, ook om mensen perspectief te geven van wanneer wij dat gaan doen", luidt zijn visie. "En als je kijkt naar de situatie zoals die nu is met deze omikronvariant, is er ook alle reden voor."