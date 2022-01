Toekomstige calamiteitenweg houdt buurt bezig: 'Pal naast oudste monument'

Als het aan een groep buurtbewoners uit Zwaag en Hoorn ligt, komt de aanstaande calamiteitenweg niet pal naast Dorpskerk Zwaag te liggen. De weg is nodig omdat het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Rozenbuurt is goedgekeurd, dat pal achter de kerk ligt. De bewoners zien liever dat de calamiteitenweg aan de rotonde bij de Oostergouw (zuidkant) wordt gekoppeld. "Het historische aanzicht van het oudste monument van Hoorn gaat zo naar de knoppen."

Initiatiefnemer Juno Kampstra vreest dat de toekomstige calamiteitenweg gaat zorgen voor een verzakking bij Dorpskerk Zwaag, het oudste monument van Hoorn - Tom de Vos

Initiatiefnemer Juno Kampstra startte daarom een petitie tegen de komst van de calamiteitenweg en is al langere tijd in gesprek met de gemeente. Hij vindt dat de gemeente beter moet communiceren met de bewoners. "Ik wil gewoon dat de gemeente een eerlijke en objectieve keuze maakt", vertelt Kampstra, terwijl hij de rood-witte lintjes over de grond spant. Met de lintjes wil de initiatiefnemer de impact van de aanstaande weg visualiseren voor de buurt. "Ik vrees dat de projectleider volledig de touwtjes in handen heeft. Ik wil gewoon dat de ambtenaar netjes een tabel maakt voor beide opties en een eerlijke vergelijking opstelt, zodat we de punten tegen elkaar weg kunnen strepen en de beste keuze overblijft. Ik vind dat het historische aanzicht van het oudste monument van Hoorn zo naar de knoppen gaat."

Quote "Een stukje van de nieuwe route naast de kerk weegt ruimt 150 ton. Dit komt overeen met een hoeveelheid zand waarmee je de toren van binnen kan vullen" Juno Kampstra, initiatiefnemer

Ook is de intiatiefnemer bang dat de weg gaat zorgen voor verzakkingen bij de kerk. "Een stukje van de nieuwe route direct naast de toren en de keerlus, zoals beloofd is aan de voorzitter van de kerkrentmeesters, weegt ruim 150 ton. Dit komt overeen met een hoeveelheid zand waarmee je de toren van binnen kan vullen. De weg ligt aan de kant van de toren waardoor er dus een groot risico is op verzakkingen."

De calamiteitenweg loopt pal naast de kerk - Zwaagse Eerlijkheid

Kerk Voorzitter van het college van kerkrentmeesters Henk Talma is op het moment niet zo bezig met de toekomstige calamiteitenweg. Ook al gaat die vooralsnog pal naast de kerk lopen. "Momenteel houden we ons bezig met het monitoren van trillingen, die afkomstig zijn van het heien", aldus Talma. "Van tevoren hebben we 200 foto's gemaakt van allerlei scheuren en kieren en dat wordt gemonitord of dat erger wordt. Eergisteren hebben we een signaal van de koster gekregen dat er mogelijk een effect is. De vraag is nu: komt dit door de bezigheden van de bouwers of hebben wij het zelf niet goed geregistreerd. Het probleem hebben inmiddels bij de bouwers neergelegd." Omdat de kerktoren van de gemeente is, weet Talma dat ook zij een belang hebben bij het proces. "Eerlijk gezegd denk ik dat de calamiteitenweg naast de kerk té veel geld gaat kosten", vervolgt de voorzitter. "Het principe van een calamiteitenweg is natuurlijk dat het één op de 1.000 keer toevallig voor nood gebruikt wordt." Gesprek Initiatiefnemer Juno Kampstra laat aan NH Nieuws/WEEFF weten op 26 januari een gesprek te hebben met de gemeente. "Daar worden de uitgewerkte plannen over de calamiteitenroute met mij overlegd." Eigenlijk had Kampstra nog gehoopt op een discussie met de vraag: waarom de calamiteitenroute naast de kerk komt te liggen? Door contact op te nemen met meerdere politieke partijen hoopt de initiatiefnemer alsnog deze discussie tot stand te brengen. "Als de politieke partijen in de gemeenteraad het hier ook niet mee eens zijn, dan maken we kans dat de calamiteitenweg aan de andere kant komt te liggen", concludeert Kampstra. Tekst gaat verder onder video:

220113_Calamiteitenweg - NH Nieuws

Raadsvragen Ook bij de Hoornse politiek lijkt het balletje te zijn gaan rollen, want eergisteren werden raadsvragen gesteld door fractie Liberaal Hoorn. Een woordvoerder van de gemeente Hoorn laat weten eerst deze vragen van de fractie te willen beantwoorden omdat de vragen van NH Nieuws/WEEFF overlappen met die van hen.