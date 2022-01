Burgemeester Hoorn wil meer perspectief voor samenleving die het zwaar heeft

"Iedereen snakt naar een vorm van perspectief. Ik zie om mij heen dat het steeds lastiger wordt." Burgemeester Jan Nieuwenburg maakt zich hard voor het welzijn van zijn inwoners en schreef samen met vijftien andere burgemeesters een brandbrief naar het nieuwe kabinet over de huidige maatregelen. "De emotionele schade is groot en het gebrek aan perspectief weegt zwaar."

Vanmiddag sijpelde de eerste versoepelingen naar buiten. Haagse bronnen melden aan de NOS dat er meer lucht komt voor winkeliers, contactberoepen, scholen en de sport. "Dat geeft wel hoop en dat zijn bemoedigende berichten. We hebben ons als bestuurders laten horen, toen we dachten dat er een zoveelste verlenging van een lockdown aan zat te komen. Dat kunnen we de samenleving niet aandoen", aldus de burgemeester.

Daarom is de burgemeester nu ook met een brandbrief gekomen, samen met 15 andere burgemeesters uit Noord-Holland. Om zo aandacht te vragen voor het welzijn van de inwoners van de stad Hoorn en de rest van de provincie. "Covid is meer dan een gezondheidscrisis alleen geworden", staat in de brief. "De maatschappelijke impact van het virus en de maatregelen wordt op dit moment enorm gevoeld. Het draagvlak neemt af, onbegrip en boosheid nemen toe."

Gisteravond was er ook weer een demonstratie in zijn stad. Versierde trekkers en honderden mensen trokken door Hoorn, om aandacht te vragen voor de huidige problemen rondom de coronamaatregelen. "Ik maak me daar wel zorgen over. Steeds meer mensen vragen zich af: waar doen we het allemaal nog voor?"

Hij ziet ook dat inwoners het emotioneel zwaarder hebben. Ze missen perspectief, ondernemers moeten hun spaarcenten gebruiken om het hoofd boven water te houden. "Ik hoor ook om mij heen: het is nu omikron, maar wat voor variant staat ons daarna te wachten en moeten we dan weer op slot?"

Daarom zal Nieuwenburg vanavond een lans breken voor de horeca tijdens een vergadering met het Veiligheidsberaad, waaronder de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius. "We hebben eerder laten zien dat we de horeca gereguleerd open kan, met op afspraak en een beperkt aantal mensen binnen. Dus dit wordt ongetwijfeld vanavond nog onderwerp van gesprek."

Nieuwenburg maakt zich nog wel zorgen om de sectoren die bij deze mogelijke versoepelingen buiten schot blijven. "Het lijkt er op dat de culturele sector niet wordt meegenomen in de versoepelingen. Ook daar maak ik me grote zorgen over. Ik denk juist dat in deze tijden de culturele sector ons plezier en ontspanning kan geven."

Verder wil hij dat het kabinet maar ook in de regio, breder gaan kijken en meer naar de toekomst. "Er zullen in de komende jaren nog andere varianten voorbij komen. We moeten er in onze regio van bewust zijn dat we onze samenleving weerbaarder moeten maken. Daar is bijvoorbeeld sport en bewegen een belangrijke factor in."

Maar ook het elkaar fysiek ontmoeten, op school of in een bioscoop of restaurant. "Ieder mens is wel bestand tegen een kort klapje, maar als dat twee jaar duurt, is het schadelijk."