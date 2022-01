Milieudefensie wil klimaatplannen zien van Ahold: CO2-uitstoot moet bijna helft minder

Gewoon achter op de tandem met een enorme brief onder zijn arm fietst de directeur van Milieudefensie naar het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. Die brief is voor de directie met een dringend verzoek om binnen drie maanden met klimaatplannen te komen. Zo niet dan stapt Milieudefensie naar de rechter zoals zij ook al eerder succesvol deden bij Shell.

De brief van Milieudefensie overhandigd aan de directie van Ahold in Zaandam. - NH Nieuws

Niet alleen Ahold krijgt zo'n brief. Nog 28 andere grote Nederlandse bedrijven (o.a. Schiphol, KLM, Tata Steel en enkele banken) ontvangen er een om straks met hun klimaatplannen 45 procent minder CO2-uitstoot te realiseren. En daarmee te voldoen aan de internationale afspraken. "We hebben nog maar acht jaar om tot klimaatverandering te komen", zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie, "en dat kan als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt".

Volgens Pols is Ahold een van de grootste vervuilers door de betrokkenheid bij de productie van landbouwproducten. "Dat is 20 procent van alle CO2-uitstoot van de hele wereld."

Jongeren

Een directielid van Ahold neemt voor de hoofdingang de brief keurig in ontvangst. "De eerste reactie was heel positief maar dat verbaast mij ook niets", zegt Pols na afloop, "en ze heeft ons uitgenodigd voor een gesprek binnenkort".

Want Milieudefensie voert niet alleen deze actie. Ook de jongeren worden nadrukkelijk erbij betrokken. Neele Boelens is voorzitter van Jongeren Milieu Actief en licht toe dat juist Ahold als supermarktgigant belangrijk is. "Jongeren maken zich enorm zorgen over het klimaat en er werken heel veel jongeren bij Albert Heijn als vakkenvuller of achter de kassa. Dus Albert Heijn heeft een extra verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede toekomst van hun werknemers."