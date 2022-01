Koning opent Zeesluis IJmuiden

Er is ruim vijf jaar gewerkt aan de grootste zeesluis ter wereld, veel langer dan was bedoeld. Het is het gevolg van een ontwerpfout van de deurkassen. Die leverde een vertraging op van 27 maanden. Het kostte bouwbedrijven VolkerWessels en BAM 60 miljoen euro.

De sluis vervangt de Noordersluis en kan met een lengte van 500 meter, een breedte van 70 meter en een diepte van 18 meter de grootste scheper ter wereld doorlaten. In augustus vorig jaar is het werk afgerond. Sindsdien vinden er testen plaats. Na de opening van Zeesluis IJmuiden praat de koning onder meer met enkele betrokkenen bij de bouw, bewoners en het havenbedrijfsleven.

Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. De sluis is gebouwd door aannemersconsortium OpenIJ, in opdracht van Rijkswaterstaat.