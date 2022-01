Vanaf zaterdag versoepelingen voor scholen, kappers, winkels en sport

Wel zouden er een aantal voorwaarden gelden in de sectoren waar wordt versoepeld. Zo mag er waarschijnlijk maar een maximaal aantal klanten per vierkante meter in winkels.

De huidige lockdown loopt tot en met morgen. Vanuit de maatschappij was de druk om sectoren weer te openen hoog. Naar verluidt blijven de horeca en de cultuursector voorlopig nog dicht.

Het besluit ligt volgens de NOS in de lijn van het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Morgen om 19.00 uur is een persconferentie.