KLM en Schiphol willen Milieudefensie overtuigen met eigen klimaatplannen

KLM en Schiphol willen met Milieudefensie in gesprek over hun plannen om de CO2-uitstoot te verlagen. De milieu-organisatie heeft vanochtend 29 bedrijven - waaronder KLM en Schiphol - een ultimatum gegeven: om een gang naar de rechter te voorkomen, wil Milieudefensie klimaatplannen zien waarin staat hoe ze de uitstoot met minimaal 45 procent voor 2030 zullen verminderen.

Milieudefensie wil de plannen van KLM, Schiphol en 27 andere bedrijven voor 15 april hebben ingezien. KLM zegt in een reactie tegen NH Nieuws 'de gevoelde urgentie' met Milieudefensie te delen. De maatschappij heeft aangekondigd de CO2-uitstoot te verlagen naar het niveau dat in lijn ligt met het VN-klimaatakkoord van Parijs.

KLM denkt de uitstoot te kunnen verminderen door vliegtuigen voor een deel te tanken met duurzame brandstof. Bovendien worden oudere toestellen vervangen door een vloot die minder vervuilt.

'Koploper'

Schiphol zegt de ambitie te hebben koploper te zijn bij de verduurzaming van de luchtvaart. In 2030 stoot de luchthaven zelf geen CO2 meer uit. Dat moet volgens Schiphol door onder andere volledig over te gaan over elektrische bussen en platformvoertuigen. Op de luchthaven wordt het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen gestimuleerd. Overigens rekent Schiphol de uitstoot van vliegtuigen niet mee in haar doelstellingen voor 2030.

Onhaalbaar zonder minder te vliegen

Woordvoerder Peer de Rijk van Milieudefensie laat NH Nieuws weten er niet van onder de indruk te zijn. "Het zijn standaard reacties waarin ze vertellen wat we al weten. Hun klimaatplannen zijn onhaalbaar als er niet minder gevlogen gaat worden", aldus De Rijk. "KLM ontkomt niet aan minder vliegen en Schiphol moet de luchthaven inrichten op krimp."

Milieudefensie is bereid om met KLM en Schiphol te praten over hun duurzaamheidsplannen, maar schrapt het ultimatum niet. "De deadline van 15 april blijft dus staan."