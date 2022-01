NAC-uit, altijd lastig voor FC Volendam: "Veel strijd en dynamiek"

Trainer Wim Jonk kan in het Rat Verlegh Stadion beschikken over de nieuwe aanwinst Benaissa Benamar . De centrale verdediger tekende donderdag zijn contract aan De Dijk en is speelgerechtigd. Mogelijk vormt hij samen met aanvoerder Damon Mirani het hart van het centrum. Josh Flint is ook een optie als Benamar op de bank begint. In dat geval zal John Hilton de linksbackpositie vervullen. "Als het aan mij ligt, kan ik spelen", aldus Benamar.

Daarnaast heeft Jonk weer de beschikking over Boy Deul. De middenvelder is weer hersteld van corona en kan weer beginnen. Franco Antonucci, die vorige week overkwam van Feyenoord, kan tegen NAC starten. Dean James (corona) en Brian Plat (blessure) zijn afwezig in Breda.

NAC-uit

De laatste vijf ontmoetingen in Breda gingen allemaal verloren voor de Volendammers. De laatste keer was in de play-offs toen NAC met 4-1 te sterk was. Van de 29 wedstrijden die Volendam in Breda speelde, werden er slechts drie gewonnen. De laatste keer was in het seizoen 2015-2016 (1-4). Eerder dit seizoen won Volendam het thuisduel met NAC wel dankzij een fraaie treffer van Denso Kasius.

