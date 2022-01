Veel steun van Haarlemmers bij juridische stappen skatewinkel tegen sluiting

Binnen één dag heeft winkelier Jeroen Blankevoort van skatewinkel Revert '95 7.000 euro ingezameld om onder meer advocaatskosten te betalen. De winkel van Blankevoort werd op last van burgemeester Jos Wienen afgelopen zaterdag zonder aankondiging gesloten, omdat hij ondanks de lockdown toch open was. De ondernemer gaat dit besluit aanvechten.

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem laat in een politiek vragenuur zojuist weten dat Revert weer open mag als de lockdown voor de winkels opgeheven wordt. En dat lijkt zaterdag het geval te zijn, afgaand op de Haagse berichten over een versoepeling.

Dit is overigens nog niet officieel medegedeeld aan Blankevoort. De advocaat van Revert '95 dient nu een bezwaarschrift in bij de rechtbank van Haarlem.

Waarschuwing

Zaterdagmiddag is per direct de winkel gesloten en daardoor had Blankevoort ook geen toegang meer tot zijn webshop. In een reportage van NH Nieuws en Haarlem105 liet hij vlak daarvoor weten dat hij geen andere oplossing zag dan zijn zaak open te stellen, ondanks de lockdown. Hij vindt het absurd dat hij na een eerste waarschuwing direct gesloten werd. 'Dat is volgens hem buiten proportioneel en in strijd met de regels die de rijksoverheid communiceert', schrijft hij in een toelichting op zijn fundraising voor steun.

"Als je de coronaragels overtreedt, krijg je een waarschuwing. Voldoe je daar niet aan, krijg je een boete. Wij kregen een waarschuwing aan het begin van de middag, waarop we later in de middag per direct buitengesloten werden van onze winkel door boa's en de politie op last van de burgemeester."

Blankevoort heeft nu juridische stappen ondernomen. "Ons doel is nu om zo snel mogelijk de winkel in te kunnen om zodoende alle weborders te versturen die zich nu aan het opstapelen zijn."

Platform

Door die juridische kosten, de gederfde inkomsten en het moeten doorbetalen van zijn personeel, de huur en overige bedrijfskosten, voelt hij zich gedwongen om de fundraising op te zetten. Daar wordt door veel Haarlemse ondernemers en inwoners gehoor aan gegeven. "Revert is niet alleen een winkel, maar ook een belangrijk platform voor jongeren en dat merk je nu", verklaart Blankevoort de enorme steun voor zijn zaak.