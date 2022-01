Meer dan duizend agenten hebben beschikking over taser in Noord-Holland

Politieagenten kunnen vanaf dit jaar gebruik maken van een taser. De politie is vorige week begonnen met het trainen van agenten in het gebruik van het stroomstootwapen. In Noord-Holland gaat het om 'meer dan duizend' agenten, meldt een woordvoerder.

Dat betekent niet dat er ook daadwerkelijk duizend agenten met een stroomstootwapen rondlopen in Noord-Holland. "De agenten worden eerst getraind", vertelt een woordvoerder van Politie Noord-Holland. Na de opleiding kunnen deze agenten beschikken over het stroomstootwapen. Agenten kunnen het wapen gebruiken als ze in direct dreigende en gevaarlijke situaties zijn waarbij de inzet van pepperspray of wapenstok volgens hen niet effectief zouden zijn.

Het gaat om een training van drie dagen waarin de agenten leren om te gaan met het wapen en wanneer zij het de bedoeling is om het wapen in te zetten. "Voor nu gaat het om ruim duizend agenten die worden opgeleid in Noord-Holland", laat de woordvoerder weten aan NH Nieuws. Landelijk gaan zo'n 17.000 agenten het stroomstootwapen gebruiken.

De eerste Noord-Hollandse agenten zijn al geslaagd. Voor het einde van de maand zullen zij ook daadwerkelijk de straat op gaan met de taser.

Omstreden

Het gebruik van het stroomstootwapen is omstreden. Sinds 2017 wordt er al geëxperimenteerd met het wapen in Rotterdam, Zwolle en Amersfoort.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen riep in 2020 de politie al op om terughoudend en zorgvuldig met het wapen om te gaan. De ombudsman onderzocht daarvoor twee klachten die hij in korte tijd ontving over de inzet van het wapen in een GGZ-instelling. "De politie moet goed overwegen wanneer en hoe ze het stroomstootwapen gebruikt. Bij de klachten die ik onderzocht, is dat niet goed gegaan" schreef Van Zutphen in 2020.