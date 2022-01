Winkels nog dicht, maar op de markt is alles te koop: "Dat voelt niet heel fair"

De lockdown zorgt ervoor dat de meeste winkels hun deuren nog gesloten moeten houden. Kleding kopen, naar de bouwmarkt of naar de boekhandel zit er niet in, al kun je met 'click & collect' soms nog wel wat bestellen. Waar je wel gewoon van alles kunt kopen is de markt, want daar lijkt de lockdown geen vat op te hebben. Het zorgt onder winkeliers voor scheve gezichten.

Het contrast in het centrum van Hilversum is elke woensdag en zaterdag groot: de Kerkstraat - de voornaamste winkelstraat van het dorp - is nagenoeg uitgestorven terwijl het op steenworp afstand een drukte van jewelste is. En niet alleen voor vers groente en fruit, want je kunt er ook 'gewoon' terecht voor beddengoed of kleding.

Boekhandelaar Amin Usman van boekhandel Voorhoeve snapt er weinig van. Hij ziet de rijen voor de marktkramen, terwijl zijn boekhandel op slot zit. "Als je om je heen kijkt, kun je hier allerlei dingen kopen die niet-essentieel zijn, terwijl een paar meter verderop in de Kerkstraat alles dicht is. Dat voelt niet heel fair", schetst hij.

Open lucht

De marktkooplieden op de markt weten wel waarom de winkels niet, maar zij wel gewoon hun werk mogen doen. "Er wordt altijd gesproken over ventileren en wij staan in de open lucht, hè", zegt marktkoopman Dries. "Hoe meer wil je ventileren dan op de markt."

Toch snappen ze de kritiek van de winkeliers. "Ik vind het echt heel jammer voor ze. Als dit zo doorgaat, is dit ook de ondergang van de economie", zegt Dries. Een andere marktkoopman valt hem bij. "Het is gewoon een kromme regel. Ze kunnen beter gewoon alles weer open gooien."

Snel weer open

Voor winkeliers telt gezien de soms wat scheve regels dan ook maar één ding. Usman: "Wij willen ook gewoon zo snel mogelijk weer open, zij het onder voorwaarden waar we wat mee kunnen. We willen gewoon weer ons werk kunnen doen."