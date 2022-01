Ook Texelse ondernemers gooien deuren open, ondernemersvereniging steunt ze

Het geduld van veel ondernemers is op. Hoewel het kabinet nog een besluit moet nemen, geven veel ondernemers aan de deuren zaterdag sowieso te openen. "Het kan niet anders, anders gaan we nooit meer open", stelt één van de Texelse ondernemers die zaterdag ook de deuren opent aan onze mediapartner Texelse Courant . Online duiken steeds meer ondernemers op die aangeven de deuren te zullen openen.

In verschillende gemeenten hebben burgemeesters al aangegeven niet te zullen handhaven bij geopende winkels. Hoe burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel hierin staat, is nog niet bekend. Die vragen staan inmiddels uit bij de gemeente. Vorige week handhaafde de gemeente nog bij winkels die naar zijn idee te uitbundige uitstallingen hadden.

Het is voor ondernemers wrang, daar de lijn per gemeente anders lijkt te zijn. Zo doken er diverse foto's op van Texelaars die elders in het land op vakantie waren. Op die foto's waren met toestemming van de gemeente vuurkorven buiten geplaatst waar het drankje kon worden genuttigd.

TOP steunt openen winkels

De ondernemersvereniging Texels Ondernemers Platform (TOP) steunt de actie. Ledenmanager Michel Gregoire stelt: "TOP steunt het landelijke beleid van zowel INretail, VNO-NCW als van MKB-Nederland en INretail is een van de initiatiefnemers, dus wij steunen de actie dat de retail (horeca en detailhandel) zaterdag de deuren opent - overigens ook alle andere branches die dat doen. We denken dat het echt nodig is en dat ondernemers laten zien dat ze dit op verantwoorde wijze kunnen."