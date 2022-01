De Peiling: ik ga minder vliegen voor het klimaat

De milieu-organisatie lijkt hoop te putten uit een eerdere uitspraak van de rechter in een zaak die aangespannen was tegen Shell. Die gaf Milieudefensie gelijk in hun eis om Shell een uitstootvermindering van 45 procent af te dwingen. De 29 andere bedrijven ontvangen vandaag een brief waarin hetzelfde van ze wordt geëist.

Onherstelbare schade

Directeur van Milieudefensie Donald Pols zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat we als samenleving nog acht jaar de tijd hebben om onherstelbare schade te voorkomen. "Dat kan als iedereen meedoet, zeker de grootste vervuilers moeten een eerste stap zetten. Daarom beginnen we een campagne om ze op te roepen om met klimaatplannen te komen."

Milieudefensie en mede-ondertekenaar Neele Boelens van Jongeren Milieu Actief (JMA) zeggen dat ze liever het gesprek met de directeurs van de bedrijven aangaan, maar een gang naar de rechter niet meer kunnen uitsluiten als ze voor 15 april geen reactie hebben gekregen. Eventueel ingediende klimaatplannen laat Milieudefensie beoordelen door het New Climate Institute.

