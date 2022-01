Spelletjesavond voor 'positieve' vriendengroep: "Konden toch niemand extra besmetten"

Even een zelftestje doen voordat je naar een sociale gelegenheid mag komen, dat zijn de meesten inmiddels gewend. Maar alleen mogen komen als je positief test, dat klinkt als omgekeerde wereld. De vriendengroep van Siemen raakte tijdens Oud & Nieuw besmet en besloot onder die 'positieve voorwaarde' met elkaar af te spreken. "Ik weet dat het niet helemaal is zoals het hoort."

Siemen luidde het nieuwe jaar in met 25 vrienden. Via 'Amigos', een app die vreemde vriendengroepen bij elkaar brengt om samen te feesten, sloten er ongeveer zes mensen aan. "Hier is het waarschijnlijk fout gegaan", vertelt Siemen. En fout ging het: twintig van de vijfentwintig vrienden raakten besmet met het virus.

Al snel deelden de vrienden hun positieve zelftests in de groepschat. "We hadden een soort omicron-rave gehad", lacht hij. "Bijna iedereen testte positief." Ook zijn broer Wouter, die op een ander feest was, kreeg corona.

Een vriend kwam op het idee om een bordspeldag te organiseren met iedereen die corona had. Wouter: "Anders moesten we tien dagen niemand zien... We vonden dit wel een gezellig idee." "Ik heb de auto gepakt, zodat ik niemand anders in het vervoer kon besmetten. Daarna heb ik twee vrienden opgehaald", vertelt Siemen. Uiteindelijk kwamen ze samen met z'n zevenen, ook omdat niet iedereen achter het plan stond.

Grijs gebied

Siemen en Wouter geven toe dat afspreken met mensen terwijl je corona hebt een grijs gebied is. "Het klinkt gek, omdat je steeds hoort dat je thuis moet blijven. Het is ook niet helemaal zuiver", zegt Wouter. Siemen: "Maar we konden toch niemand nog meer besmetten dan die al was." Hij voegt toe: "Althans, dat denk ik."

GGD

"Als je met allemaal mensen bent die al besmet zijn, kun je elkaar inderdaad niet nog een keer besmetten", laat een woordvoerder van de GGD weten. "Maar de regel is nog altijd thuisblijven." Op de vraag waarom je zou moeten thuisblijven als je gaat afspreken met alleen maar mensen die al corona hebben, is het antwoord: "Dat is de lijn van de regels. En in principe zou je ook mensen kunnen besmetten als je autopech krijgt en je plots de ANWB moet bellen."

"Natuurlijk kan een noodsituatie voorkomen", zegt Wouter, "maar in mijn opinie hebben we verantwoord gehandeld. Ik sta er nog steeds achter." Door de actie van Wouter en Siemen zijn niet meer mensen besmet geraakt. "En daar gaat het uiteindelijk toch om?"