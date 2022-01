Amsterdam bouwt in recordtempo huizen: "Stad als Dordrecht erbij"

De gemeente Amsterdam bouwt in een recordtempo huizen. Vorig jaar werd met de bouw van 7.410 woningen gestart, en sinds 2014 zijn er in totaal 55.000 woningen bijgebouwd. Dat laat wethouder Jakob Wedemeijer van Bouwen en Wonen weten. Opvallend is dat de meeste huizen die in aanbouw zijn genomen, bedoeld zijn voor het middenhuursegment.

In Nieuw-West zijn de meeste nieuwe woningen in aanbouw genomen, namelijk 1.641. Oost volgt met 1.543 nieuw te bouwen woningen, gevolgd door Zuidoost met 1.340 nieuwe huizen. In Noord worden relatief de minste nieuwe huizen gebouwd, namelijk 1.292.

De meeste huizen die gebouwd worden, bevinden zich in het middenhuursegment (huurprijzen vanaf 710 euro tot ongeveer 1.000 euro per maand). Het is voor het eerst dat de meeste huizen die gebouwd worden, zich in dit segment bevinden, en het sociale.

"Dit segment bestond voorheen niet. De gemeente heeft het middenhuursegment sinds 2014 gecreëerd en dan duurt het altijd een poosje voordat er ook daadwerkelijk huizen staan. Dat komt nu op stoom. Van de 7.410 woningen die in aanbouw zijn genomen, worden er ruim 4.500 betaalbaar", legt de gemeente uit.

'Mooie prestatie'

Volgens de wethouder zijn de bouwaantallen historisch en is dat goed nieuws voor Amsterdamse woningzoekenden. Dat het ondanks de coronapandemie, schaarste aan personeel en stijgende bouwkosten is gelukt om zo veel woningen bij te bouwen, vindt hij dan ook 'een heel mooie prestatie'.

"Dat we in de afgelopen 8 jaar een stad zo groot als Dordrecht bijbouwen, lijkt inmiddels misschien bijna ‘gewoon’, maar het vraagt een enorme inspanning van ontwikkelaars, bouwers en gemeente", aldus Wedemeijer.

Ook de komende jaren zal in recordtempo gebouw blijven worden, zo verwacht Wedemeijer. "We hebben nog steeds een flink tekort aan huizen en hebben nog hoge doelen te halen om vooral betaalbare woningen bij te bouwen. We blijven daarom voortdurend samenwerken en in gesprek met bouwers en ontwikkelaars over aanwezige en te verwachten knelpunten in de bouw, en kansen om de stad mooier en beter te maken.”