Wie schoot in Bergen aan Zee de Colombiaan dood? "Ben bereid leugendetectortest te doen"

Hoofdverdachte van de schietpartij in Bergen aan Zee Marius M. ontkent iets te maken te hebben met poging tot kidnapping van de Colombiaan en zijn dood kort daarna. "Laat me maar een leugendetectortest doen", zei hij daarover in de rechtbank vandaag. Alle aanwezige verdachten stellen die dag niet te hebben geschoten. Wie de schutter was lijkt ook voor justitie niet precies duidelijk.

Sporen van de schietpartij in het raam van het terras van hotel Meyer - NH Nieuws / Carolien Hensbergen

Met stapels dikke dossiers komt de Poolse M. vanmorgen de rechtbank bij Schiphol binnenlopen. Met nog acht verdachten moet hij zich verantwoorden in een zogeheten regiezitting. Ze zijn er niet allemaal: één zit in quarantaine, één werd te laat ingelicht over de zaak en twee zijn nog voortvluchtig. M. stelt het dossier uitvoerig te hebben bekeken en komt met het scenario dat de Colombiaan die middag in februari weleens zou kunnen zijn geraakt door een kogel uit zijn eigen pistool: op de parkeerplaats werden, zo zou te lezen zijn, zeven hulzen aangetroffen. Een aantal met de vingerafdrukken van de dode Zuid-Amerikaan. Hij wil dat dit opnieuw wordt onderzocht.

Maar justitie blijft erbij dat de groep - in opdracht van M. - voorbesprekingen had over de ontmoeting en ook voorverkenningen deed op de parkeerplaats bij de strandopgang van Bergen aan Zee, allemaal om de Colombiaan terug te pakken, omdat hij M. daags daarvoor had opgelicht met nepcoke.

Het conflict op die 16 februari langs de koude kust zou dus zijn tussen een groep Colombianen (waarvan er zes word vervolgd voor witwassen) en de mannen Marius M., Marcin A., Ardijan A., Karwan H., Enes I., Bilal K., Haik C. A., Aram K. en Robertus W.

'Ik wil hem en die Rolex', zou te lezen zijn in door M. verstuurde berichten, verwijzend naar het horloge dat de vermeende Colombiaanse cokebende ook van hem stal. In die appjes werd ook gesproken over een mogelijke 'logeerplek' voor het slachtoffer. Maar voordat de Colombiaan het busje in zou worden getrokken die 16 februari, werd hij in een worsteling neergeschoten. Na de schietpartij is binnen de groep ook een bericht verstuurd met 'Viva Albania', mogelijk verwijzend naar de identiteit van de verdachte. "Dat toestel is niet van mijn cliënt, want hij is Macedoniër. Ik roep als Nederlander toch ook niet 'Viva België'", aldus advocaat van Enes I. Jeroen Soeteman. Hij stelt daarmee dat Enes I. niet de schutter was. De officier acht dit argument niet valide, aangezien I. eerder ook al vroeg om een Albanese tolk. Toch is de verdenking voor alle verdachten hetzelfde en daarmee lijkt het erop dat ook justitie geen honderd procent zekerheid heeft over wie schoot. Er is juridisch wel iets veranderd in de zogeheten tenlastelegging: waar dit de afgelopen maanden 'moord' was - wat impliceert dat er met voorbedachte rade is gehandeld omtrent zijn dood - is dit nu aangepast naar 'gekwalificeerde doodslag'.

Quote "Ik wilde alleen een vriend helpen (..) en nu maken ze me uit voor chauffeur bij een liquidatie" Verdachte Aram K.