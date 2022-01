Voortvluchtige verdachte liquidatie Bergen ontkwam aan justitie dankzij vals paspoort

Twee verdachten van betrokkenheid bij de poging ontvoering en uiteindelijke dood van de Colombiaan in Bergen aan Zee zijn nog spoorloos. Voor de mannen is een Europees Arrestatiebevel uitgegeven. Eén van hen werd in maart wel al aangehouden in Spanje, maar kon dankzij het tonen van een (zo bleek later) vals paspoort met andere naam ontkomen.

In de zoektocht naar die verdachten is een woning in Den Haag doorzocht. Ook blijkt nu dat de politie één man bijna te pakken had. Hij zat namelijk in de auto die in Spanje in maart is stilgezet op de snelweg in de in provincie Málaga. Enes I. werd direct gearresteerd, maar de ander ontkwam door een vals paspoort te tonen.

"Hij maakt regelmatig gebruik van valste documenten en reist onder verschillende namen", aldus de officier van justitie zojuist. Voor hem en de andere nog niet-gearresteerde verdachte is een Europees Arrestatiebevel uitgestuurd.

Later meer over wat er vandaag is besproken over de zaak Bergen aan Zee. Bekijk hieronder een terugblik van die heftige dag aan de Noord-Hollandse kust: