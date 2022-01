Milieudefensie zet KLM en Schiphol voor het blok: "Vergroenen of verdwijnen"

Milieudefensie wil 29 grote bedrijven, waaronder KLM en Schiphol, voor de rechter slepen als zij niet binnen drie maanden met een klimaatplan komen. In het plan moet staan hoe ze hun CO2-uitstoot voor 2030 met minimaal 45 procent verminderen. Ook Tata Steel, AkzoNobel en Ahold Delhaize moeten van Milieudefensie "vergroenen of verdwijnen".

De milieu-organisatie lijkt hoop te putten uit een eerdere uitspraak van de rechter in een zaak die aangespannen was tegen Shell. Die gaf Milieudefensie gelijk in hun eis om Shell een uitstootvermindering van 45 procent af te dwingen. De 29 andere bedrijven ontvangen vandaag een brief waarin hetzelfde van ze wordt geëist.

Directeur Donald Pols van Milieudefensie zegt dat het ultimatum nodig is om de klimaatverandering te stoppen: "Het vonnis in de rechtszaak tegen Shell onderstreept de verantwoordelijkheid van bedrijven in het oplossen van de klimaatcrisis, nationaal en internationaal. Wij vragen CEO´s ook te denken aan hun morele verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat werknemers én omwonenden weer trots kunnen zijn op deze bedrijven."

Liever een gesprek

Pols en mede-ondertekenaar Neele Boelens van Jongeren Milieu Actief (JMA) zeggen dat ze liever het gesprek met de directeurs aangaan, maar een gang naar de rechter niet meer kunnen uitsluiten als ze voor 15 april geen reactie hebben gekregen. Eventueel ingediende klimaatplannen laat Milieudefensie beoordelen door het New Climate Institute.