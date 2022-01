Code geel vanwege dichte mist voorbij

Het KNMI waarschuwde weggebruikers in Noord-Holland vanochtend voor dichte mist en kondigde code geel af. Inmiddels staat de hele provincie weer op groen.

De waarschuwing van het KNMI voor dichte mist in Noord-Holland is voorbij. Code geel geldt nu nog alleen in de zuidelijke helft van het land.

Het advies luidt daar dan ook nog om het rijgedrag aan te passen door de snelheid te verminderen en voldoende afstand te houden. "Mist kan veranderlijk zijn door plotseling optreden", aldus het KNMI.