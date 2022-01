Geen gevolgen door opslaan afvalwater in grond Andijk, PWN: 'moet wel beter informeren'

"Dat hebben we als PWN niet goed gedaan. Het is belangrijk om eerder te informeren", begon Martine Lodewijk de informatieavond, die door zo'n honderd mensen werd bijgewoond. Zij is sectordirecteur Drinkwater Productie bij PWN.

In Andijk was veel onrust ontstaan door plannen van PWN om grote hoeveelheden zout afvalwater op 200-250 meter diepte op te slaan. Het water is afkomstig van het zuiveren van IJsselmeerwater tot drinkwater. Inwoners vreesden onder meer voor trillingen in de grond en daarmee schade aan hun huizen; agrariërs hadden grote zorgen over hun oogst.

Geen schade door trillingen

Daarom laste PWN een bewonersbijeenkomst in om tekst en uitleg te geven. Volgens het waterzuiveringsbedrijf is het opslaan van het afvalwater diep onder de grond de beste methode, en hebben die geen gevolgen voor trillingen of verzakkingen. "We boren hier namelijk in zandgrond", legde projectmanager Freark Stienstra uit.

Ook de tuinders in de omgeving zouden volgens Stienstra geen last moeten ondervinden, omdat het zoute afvalwater zwaarder is dan het zoete water erboven. "Het afvalwater heeft dezelfde concentratie zout als het grondwater op die diepte, dus het blijft daar en komt niet naar boven."

Gevolgen voor geothermie

Ook waren er vragen over bedrijven die aardwarmte opwekken, want komt dat in gevaar? Ook dit zou volgens PWN geen problemen moeten opleveren, omdat geothermie op grotere diepte gebeurt. Ook de gevolgen voor de natuur zouden minimaal zijn.

De antwoorden zorgden ervoor dat bij veel aanwezigen de onrust was weggenomen, al werd wel benadrukt dat PWN voortaan eerder moet informeren. Toch bleven er nog veel vragen over. Die worden op korte termijn schriftelijk beantwoord op de website van PWN.

Vergunningsaanvraag nog ter inzage

De vergunningsaanvraag voor de opslag ligt nog tot en met 27 januari ter inzage. En tot die tijd kunnen dus ook zienswijzen worden ingediend. Na die periode neemt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een besluit over de aanvraag.