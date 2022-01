Van Foreest terug op plek van doorbraak: Tata-schaaktoernooi zaterdag van start

Op de dag van de presentatie van het Tata Steel-schaaktoernooi wordt teruggeblikt op de vorige editie. Jorden van Foreest (winnaar) en Anish Giri (tweede) ontkwamen niet aan de vraag hoe ze een jaar later terugkijken op hun zinderende slotpartij.

De toernooiwinst werd na twee remises in het snelschaak (blitz) beslist in een zogeheten armageddon. Ook die eindigde in remise. Maar omdat Giri met wit was begonnen (en daardoor een minuut extra bedenktijd had), werd Van Foreest uitgroepen tot winnaar.

Spannend slot Het Wilde Westen op een schaakbord. Onder enorme tijdsdruk probeerden de beide Nederlandse schaakgrootmeesters een jaar geleden de winst uit het vuur te slepen in de 'armageddon.' Daarbij vielen schaakstukken om en hadden de normaal nogal bedeesde commentatoren van Chess.com hun emoties nauwelijks meer onder controle. Tekst gaat door onder de video.

Jorden van Foreest en Anish Giri. Foto NH Nieuws/Fred Segaar - NH Nieuws

Bij terugkeer in Wijk aan Zee kost het Jorden van Foreest een jaar later weinig moeite zijn emoties van dat moment te herinneren. "Je doet maar wat met je handen, voor nadenken heb je geen tijd! En dan maar hopen dat het lukt. Dat was het wel zo'n een beetje..." Voor Van Foreest pakte het goed uit. Hij werd de eerste Nederlandse winnaar in Wijk aan Zee na Jan Timman in 1985.

Vertrouwen Een bijzondere prestatie waarvan de revenuen vanwege corona minder waren. Er waren nu eenmaal minder toernooien. In het leven buiten het schaken veranderde er evenmin veel. Van Foreest: "Ik kreeg wat meer mailtjes, maar voor de rest is alles hetzelfde. Ik ben veel thuis geweest met mijn vriendin en heb me daar helemaal op het schaken gestort. Ja, ik denk wel dat ik er goed voorsta nu. Mijn overwinning van een jaar geleden geeft me in elk geval het vertrouwen dat ik met de toppers kan concurreren." Nummer twee Anish Giri zegt dat hij nauwelijks meer heeft teruggedacht aan de memorabele schaakmatch. "Nee, eerlijk niet. Ik heb de dag zelf even gebaald, maar de volgende dag moet je toch weer verder." Het Tata Steel Chess Tournament begin zaterdag en eindigt op zondag 30 januari.

Toernooi-organisatie stapt af van 'armageddon' De winst in het Tata Steel-schaaktoernooi zal bij een gelijke stand niet meer worden beslist via de armageddon-regels. Daardoor is een herhaling van vorig jaar, toen de schaakstukken over het bord 'vlogen', niet meer mogelijk. Armageddon lijkt op snelschaak, maar heeft een bijzondere regel. Wit krijgt vijf minuten bedenktijd tegen zwart vier minuten. Bij remise wint zwart. Naast Giri en Van Foreest is Magnus Carlsen, nummer één van de wereld, opnieuw de grote trekpleister. Alireza Firouzja is een opvallende afwezige. Het Iraanse wonderkind, nummer twee van de wereld, werd het met de organistie niet eens over het startgeld.