Is Tata-uitstoot echt de grote boosdoener? We weten het tóch op tijd voor Kamerdebat

Het volgende RIVM-rapport, waarin de bron van (schadelijke) stoffen in de IJmond onderzocht wordt, verschijnt op 21 januari. Daar zeggen de provincie en gemeente Velsen, die beslissen wanneer het rapport wordt gepubliceerd, naar te streven. Dat is vijf dagen voor het debat over de milieu- en gezondheidssituatie rond Tata Steel. Eerder was nog niet zeker of de provincie en IJmondgemeenten het rapport voor of na het debat zouden publiceren.

Na oplevering van een rapport door het RIVM krijgen de opdrachtgevers, in dit geval provincie en IJmondgemeenten, normaliter een maand de tijd zich in te lezen. Uiterlijk binnen die termijn moeten zij het RIVM-rapport publiceren voor het grote publiek.

Omdat de provincie en de IJmondgemeenten het afgeronde rapport pas rond vorige week te zien kregen van het RIVM, hadden zij in hun recht gestaan het rapport pas ná het commissiedebat te publiceren.

Een woordvoerder van de provincie zei eerder tegen NH Nieuws dat 'de planning van oplevering van het RIVM-onderzoek losstaat van de vergaderplanning van de Tweede Kamer'. Dat leidde tot vragen in de gemeenteraden van Beverwijk en Velsen, maar of dat van invloed is geweest op de gestelde publicatiedatum is niet zeker.

Op 21 januari houdt de provincie 's avonds ook een webinar om het rapport aan inwoners en geïnteresseerden toe te lichten.

Serie onderzoeken

Het rapport maakt deel uit van een serie onderzoeken naar gezondheid in de IJmond in opdracht van de provincie en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

In het vorige rapport, dat ging over de aanwezigheid en samenstelling van grofstof dat in de IJmond is neergedaald, wees het RIVM al naar Tata Steel: hoe dichter bij de fabrieken, hoe hoger de schadelijke hoeveelheid van lood en PAK's (schadelijke stoffen) in het grofstof. Die zorgen voor een verhoogde kans op hersenschade en kanker.