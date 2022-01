Wijkagenten minder in de wijk dan voorheen: 'Door personeelstekort moeten wij kiezen'

In de regio Alkmaar en ook in andere plekken in Noord-Holland zijn wijkagenten minder vaak dan de politie zou willen in hun buurt te vinden, omdat zij andere taken moeten doen. Het liefst zou districtchef Sara Cremers melden dat zij voor 100 procent in de wijk actief zijn: "Ik wil helemaal niet vertellen dat een wijkagent minder op straat is dan een tijdje geleden. Maar het is belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen."

Sara Cremers, districtchef Noord-Holland Noord - Privéfoto

"Naast hun eigen taak als wijkagent, worden ze wegens een tekort aan medewerkers ook in de incidentafhandeling van 112-meldingen ingezet", vertelt Cremers, die sinds deze maand leiding geeft aan de basisteams van Den Helder, Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn. "Dit betekent dat zij zich bezighouden met meldingen die door burgers gedaan worden."

Quote "Als je de politie belt, wil je dat die er is. Dat lukt momenteel alleen doordat andere collega's meldingen afhandelen" Sara Cremers - districtchef Noord-Holland Noord

Hieraan zijn wijkagenten, maar bijvoorbeeld ook leidinggevenden en agenten van de recherche, gemiddeld zo'n 20 procent van hun tijd kwijt. "De incidentafhandeling moet gegarandeerd zijn", zegt Cremers. "Als jij de politie ergens om belt, wil je dat de politie komt. Dat willen wij garanderen. Maar dat lukt momenteel alleen omdat andere collega's een deel van die meldingen op zich nemen." Schaarsteprobleem Het tekort aan medewerkers ontstond na de vorming van de Nationale Politie in 2013. "Toen zijn alle aparte korpsen toegegroeid naar één Nationale Politie met tien eenheden. Dit zorgde destijds voor een overbezetting, waardoor een reorganisatie nodig was." Tegelijkertijd was er een uitstroom en doorstroom van medewerkers, vertelt Cremers, en ging de werkdruk omhoog.

"Er wordt meer van de politie gevraagd op het gebied van cybercriminaliteit, maar ook op het gebied van bewaken en beveiligen", aldus Cremers. "Daar kwamen de afgelopen twee jaar de coronademonstraties en handhaving rondom de maatregelen bij, terwijl het basiswerk hetzelfde bleef. Een combinatie van die factoren zorgde voor de schaarsteproblematiek." Die schaarsteproblematiek moet - mits er geen onvoorziene omstandigheden zijn - rond 2025 zijn opgelost. Pijnlijke keuzes "We wachten met smart op de nieuwe instroom", vertelt de districtchef. "Wij willen zo snel mogelijk weer terug naar volledige bezetting." Wanneer dat is gelukt, hoeven er volgens de Cremers minder 'pijnlijke keuzes' te worden gemaakt. "Een wijkagent bijvoorbeeld moet aandacht kunnen besteden aan een onderwerp dat meer tijd vraagt, of langer nazorg kunnen bieden dan nu het geval is."

Quote "Er wordt nogal wat van de collega's gevraagd. Ik ben enorm trots dat zij nog elke dag de schouders eronder zetten" SARA CREMERS - DISTRICTCHEF NOORD-HOLLAND NOORD

Ze vervolgt: "Ergens moeten wij op dit moment keuzes maken. Ik wil helemaal niet vertellen dat een wijkagent minder op straat is dan een tijdje geleden. Liever vertel ik dat een wijkagent weer honderd procent in zijn eigen wijk is." Toch vindt Cremers het belangrijk 'het eerlijke verhaal' te vertellen: "Het is een onderwerp dat bij ons erg leeft. Er wordt nogal wat van de collega's gevraagd. Ik ben enorm trots dat zij nog elke dag de schouders eronder zetten."