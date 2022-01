Johan Olling, 'bouwpastor' van Limmer Corneliuskerk, zwaait af

Pastor Johan Olling (66) neemt vandaag afscheid van 'zijn' Corneliuskerk. Drieëntwintig jaar was hij de voorganger in de katholieke kerk in Limmen. Olling gaat met pensioen. Na de brand in 2018 en het daaropvolgende herstel van de kerk, kreeg hij de bijnaam 'bouwpastor'.

In Limmen is pastor Olling een bekende verschijning. Menig dorpsbewoner kent hem van de kerk, de diensten, huwelijken en uitvaarten die hij er leidde, maar ook van zijn aandeel in de feesten in het dorp. De Limmer kermisrun bijvoorbeeld, ging steevast dwars door de kerk.

"De kerk is meer dan zondagochtend", stelt Olling als we hem spreken vanwege zijn afscheid. "We staan midden in de gemeenschap, in het dorp. We doen mee aan de gezelligheid, maar hebben ook zorg en aandacht voor minderbedeelden. Zo houden inzamelingsacties voor hen."

De grote brand, nu bijna vier jaar geleden, maakte van de pastor - ongewild - een bekend gezicht in Noord-Holland. NH Nieuws volgde 'bouwpastor' Olling en de wederopbouw op de voet. Eind 2018 zonden we onderstaande reportage uit over het herstel van het kerkgebouw.

