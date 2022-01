Zaankanters willen zwemmen in buitenbad: petitie ruim 1.000 keer ondertekend

Een lekkere frisse duik in een verwarmd buitenbad. Vorige winter kon het nog in de Crommenije, maar deze winter en lockdown zit de Zaanstreek zonder buitenbad. Terwijl er in bijvoorbeeld Amsterdam wel buiten gezwommen wordt. David Sluis startte een petitie die vandaag is aangeboden aan de wethouder Sport van de gemeente Zaanstreek.

Met de sportverenigingen meegeteld, hebben meer dan 1.000 Zaankanters de petitie voor het winterzwemmen ondertekend. David, blote benen en een badjas, heeft Marcel Boer meegenomen om zijn pleidooi kracht bij te zetten. Marcel is 80 en een half en zwemt elke dag. "Nu kan het dus niet", zegt Marcel, "en ik merk al dat mijn conditie achteruit holt."

Zwemmen is essentieel voor hem omdat lopen (hardlopen) niet meer goed gaat door een verzwakte knie en enkel. Marcel deed altijd aan triathlons en alleen het zwemonderdeel kan hij nog volgen. "Ik doe met de jongens gewoon een training mee. Niets rustig baantjes trekken", zegt hij. "Minstens een uur intensief trainen. Ik ben veruit de oudste. De meesten zijn in de dertig of veertig."

Hoop

Wethouder Gerard Slegers hoort de pleidooien van David en Marcel geduldig aan. Hij zou zelf ook graag het buitenbad opengooien zoals vorige winter. "Dat lukte ons toen met allerlei lapmiddelen, maar dit jaar moeten we het groot onderhoud doen voor de komende jaren."

Dus kan het nu niet open en dat is natuurlijk een teleurstelling voor David en Marcel. Toch putten ze wel hoop uit de woorden van de wethouder als hij zegt dat hij voor de komende jaren het buitenzwemmen in de winter mogelijk wil maken. "Als het buitenbad weer gerepareerd is en in de zomermaanden weer opengaat, moeten we kijken op een structurele oplossing kunnen vinden voor de winters."

En met die toezegging kan David zijn badjas weer verruilen voor een winterjas en zijn witte koude benen weer steken in een lange broek. De petitie is niet voor niets geweest, want het buitenzwemmen staat op de politieke agenda. In ieder geval bij de wethouder.