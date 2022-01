Politieagent vrijgesproken voor mishandeling na aanhouding in Hilversum

Een politieagent die vorig voorjaar een man zou hebben mishandeld bij een aanhouding in Hilversum, is door de rechter vrijgesproken voor dat geweld. De agent gaf bij een arrestant een schop tegen zijn billen en een knietje tegen zijn bovenbeen. Volgens de rechtbank is de agent hiermee niet over de schreef gegaan, al was er wel kritiek over de felheid van zijn geweld.

De arrestatie vond plaats vlak nadat de bewuste agent een auto met vier mensen aan de kant van de weg zette om te controleren of ze de toen net doorgevoerde coronamaatregelen wel naleefden. Volgens de rechtbank was er meteen sprake van een gespannen sfeer.

Een van de vier gedroeg zich provocerend en begon de agent te beledigen. De agent gaf hem een waarschuwing, maar zonder succes. De man bleef doorgaan met beledigen, waarop de agent besloot de man aan te houden. De man verzette zich flink bij zijn arrestatie, rukte zich los en wilde weglopen.

De agent greep daarna naar zijn pepperspray en dwong de man om op zijn knieën op de grond te gaan zitten. Dat weigerde de arrestant. De agent gaf de man daarna een trap tegen zijn billen. Nadat de man wederom weigerde te gaan zitten, gaf de agent hem een knietje tegen zijn bovenbeen.

Arrestant dient klacht in

De man diende na het voorval een klacht in en voelde zich mishandeld door de bewuste agent. De agent verklaarde voor de rechtbank dat hij geen andere keus had dan de man zo te behandelen. De agent stond met zijn collega tegenover vier anderen. Daarom wilde hij de aanhouding snel doorzetten, om te voorkomen dat alles verder uit de hand liep.

Dat de agent de twee trappen gaf, deed hij naar eigen zeggen omdat hij pepperspray had gebruikt. Hij vond het te risicovol om de man fysiek op de knieën te krijgen, omdat hij daarmee zelf in aanraking zou kunnen komen met de pepperspray. Daar kwam nog eens bij dat het voorval speelde aan het begin van de coronatijd en de agent bang was besmet te raken met het virus.

Niet over de schreef

Volgens de rechtbank is de agent met zijn handelen niet over de schreef gegaan. Het geweld was volgens de rechtbank terecht, maar wel wat buiten proporties. Zelf zegt de agent dat hij niet hard heeft geschopt, maar uit camerabeelden blijkt anders. Daar komt nog eens bij dat hij zijn arrestant weinig tijd kreeg om te luisteren naar wat hem werd bevolen. De man was nog amper bespoten met de pepperspray, of hij kreeg de twee trappen al.

Dat de agent niet veroordeeld wordt heeft er onder meer mee te maken dat de rechtbank terughoudend wil zijn met het beoordelen van zulke situaties van de politie, die vaak stressvol zijn. En hoewel het geweld volgens de rechtbank 'tegen de randen aan schuurt', was het niet disproportioneel.