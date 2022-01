Vrouw komt onder vrachtwagen terecht, fiets doormidden

Een vrouw is vanmiddag met haar fiets onder een vrachtwagen terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Stationsweg met de Kennemerstraatweg in Heiloo. De fietsster is meegenomen door een ambulance.

Volgens een getuige stond de vrouw met haar fiets te wachten voor het stoplicht om rechtdoor te gaan, en is zij door de vrachtwagenchauffeur die rechtsaf wilde, over het hoofd gezien. Wat er precies gebeurd is wordt nog door de politie onderzocht.

De vrouw kwam met haar fiets onder de vrachtwagen terecht en is er door omstanders onder vandaan gehaald. "De verwondingen van het slachtoffer lijken mee te vallen", laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. "De vrouw was aanspreekbaar en had last van haar been." Bij de aanrijding is haar fiets in tweeën gebroken.