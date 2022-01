De Peiling: ook niet-essentiële winkels moeten weer open

Aankomende vrijdag is er weer een persconferentie van het kabinet, waarin bekend wordt gemaakt of de niet-essentiële sector weer open mag. Met het hoge aantal coronabesmettingen, ziet het ernaar uit dat de winkels voorlopig nog dicht blijven.

Onder meer de gemeente Opmeer en Bergen doen nu een dringend verzoek aan het kabinet om op 'de kortst mogelijke termijn' winkelen in de niet-essentiële sector weer mogelijk te maken. Als dit niet gebeurt, vrezen ze voor 'negatieve emotionele én maatschappelijke effecten voor iedereen'.

Markt is wel toegestaan

Ondernemers in Hoorn vinden de huidige maatregelen een oneerlijke situatie. Op de zaterdagmarkt is het namelijk wel toegestaan om kleding te verkopen. Politieke partij Liberaal Hoorn vraagt de gemeente om de marktkramen ook doordeweeks te laten staan, en deze zo beschikbaar te stellen voor winkeliers.

De deuren openen

Winkeliers in onder andere Aalsmeer zullen zaterdag de deuren van hun winkel openen. Ze nodigen de klanten uit voor een kopje koffie en voor een praatje met de ondernemers. In de winkels kan worden rondgekeken en later worden besteld. Organisaties als INretail, Vakcentrum en de Raad Nederlandse Detailhandel willen via een landelijke campagne het kabinet overtuigen winkels na vrijdag van het 'coronaslot' te halen.

Bij sommige ondernemers staat het water aan de lippen, zij hebben de deuren daarom weer geopend. Zo kunnen klanten bij schoenenwinkel Haverhals Schoen En Sportmode in Zwanenburg, als het niet te druk is, naar binnen lopen. "Wij kunnen het als winkel niet verkroppen en wij kunnen het zo ook niet overleven. Wij moeten ook ons geld verdienen", zegt eigenaar Jenke Haverhals.