Pandeigenaar (56) Schermer cokefabriek nu ook verdacht van milieudelict: erf vol vervuilende autowrakken

Het erf rondom de cocaïnewasserij in Zuidschermer was ook illegaal in gebruik als opslagplaats voor ongeveer honderd wrakken van auto's, brommers, caravans en (schadelijke) afvalstoffen. De gearresteerde eigenaar (56), die inmiddels wel weer is vrijgelaten, wordt daarom nu ook verdacht van een milieudelict: hij moet alles opruimen en de grond laten onderzoeken op vervuiling.

De chemicaliën van het drugslab zijn allemaal afgevoerd - Maaike Polder / NH Nieuws

Een week geleden valt een arrestatieteam het pand aan de Westdijk langs het Noordhollansch Kanaal binnen na een tip over drugsactiviteiten. Er blijkt een cocaïnewasserij te zitten in de loods (lees hier nog eens hoe dat werkt), maar achter op het erf is nog meer aan de hand, ontdekte het team per toeval. Het grote terrein staat vol met voertuigen en andere spullen. De vele tientallen auto's, caravans en tonnen zijn aanleiding voor de Omgevingsdienst om samen met de milieupolitie óók buiten een onderzoek te starten. 'Accu's en gasflessen' "We vonden autobanden, accu’s, gasflessen, olievaatjes, wrakken met olie, benzine en meer", vertelt een woordvoerder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aan NH Nieuws. De eigenaar van het erf had daarvoor niet de juiste milieubeschermende of veiligheidsmaatregelen getroffen. Mogelijk is een deel van die schadelijke stoffen in de grond gelekt.

Dit terrein heb ik samen met de @odnhn in kaart gebracht en daaruit bleek dat er veel milieuschade is in de grond van het terrein ivm sloopauto's, afgewerkte olie etc. OD-NHN gaat dit bestuurlijk doen, ik doe hierin het strafrecht deel. — Milieu en verkeersagent -Emiel (@Milieuagent_AMR) January 6, 2022

De eigenaar begaat hiermee milieu-overtredingen. Er is door milieu- en verkeersagent Emiel die dag een proces-verbaal opgemaakt voor, zo stelt hij zelf, een aantal ernstige milieuovertredingen op het terrein. "De man wordt hier nog over verhoord", aldus Emiel. De verdachte beging met deze opslag ook een overtreding van het bestemmingsplan.

Quote "Dit is een bijvangst en heeft niets te maken met de cocaïnewasserij" Tom Jonker - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De 56-jarige eigenaar wordt deze week middels een brief van de Omgevingsdienst gesommeerd het afval, kapotte goederen en wrakken binnen zes weken af te voeren. Ook moet hij op en rondom het terrein een bodemonderzoek laten uitvoeren om te kijken of er olie of brandstoffen in de bodem zijn gedrongen. Als hij de opruimtermijn overschrijdt, kan er een last onder dwangsom worden opgelegd. Verdachte op vrije voeten Volgens de Omgevingsdienst zijn deze milieu-overtredingen een bijvangst, en hebben ze niets te maken met de cokewasserij. De politie laat aan NH Nieuws weten dat de aangehouden man inmiddels weer op vrije voeten is. Hij is nog wel (de enige) verdachte in het onderzoek naar het drugslab en zijn betrokkenheid en rol worden onderzocht. Er zijn nog geen nieuwe arrestaties verricht.

