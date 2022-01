Jacobs trekt AZ-deur achter zich dicht en kiest voor Almere City

In 2011 maakte Jacobs de overstap van FC Purmerend naar de jeugdopleiding van AZ. Op 12 oktober 2018 speelde Jacobs zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal voor de beloften van de Alkmaarders. Vervolgens zou hij nog 65 keer in actie komen. Dit seizoen stond de teller al op zeventien duels en was hij een vaste kracht in het team van Maarten Martens.

Almere City

Van een debuut in de hoofdmacht van AZ is het uiteindelijk nooit gekomen. Bij Almere City komt Jacobs te voetballen onder Alex Pastoor. De voetbaltrainer uit Groet volgde afgelopen december de ontslagen Gertjan Verbeek op bij de ploeg uit Flevoland. Jacobs heeft een contract voor twee en een half jaar getekend bij de huidige nummer negentien van de eerste divisie.