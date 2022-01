Korfbalster Jet Hendriks na ruim tien jaar terug op het oude nest

Hendriks begon op haar vierde met korfballen bij KZ. In 2011 vertrok ze bij KZ om te gaan spelen voor de toenmalig landskampioen TOP. Met TOP werd ze vervolgens vier keer kampioen van de Korfbal League. Daarnaast won ze vier keer de Europacup en werd ze in 2015 met het Nederlands team wereldkampioen.

In verwachting

Hendriks stopte afgelopen seizoen al bij TOP, mede doordat de voormalig international in verwachting was. "Het is bij TOP anders geëindigd dan ik voor ogen had", vertelt Hendriks op de website van KZ. "Na het krijgen van onze prachtige dochter heb ik de tijd genomen om goed na te denken over wat ik zou willen doen. Ik heb besloten om weer fit te worden bij mijn oude club en hoop daar ook weer het plezier terug te vinden in het korfballen."

KZ speelt aankomende zaterdag (20.00 uur) een thuiswedstrijd tegen LDODK.