Dwangsom voor grafietregens van terrein Tata onterecht, oordeelt Raad van State

De provincie had Harsco, een verwerkingsbedrijf op het terrein van Tata Steel IJmuiden, geen dwangsom mogen opleggen voor 'het verspreiden van stoffen', oftewel de grafietregens. Dat meldt de Raad van State vandaag. Harsco krijgt door de beslissing 450 duizend euro terug. Maar let op: dat is niet omdat die stoffen oneindig verspreid mogen worden, maar omdat de provincie een verkeerde regel uit de milieuvergunning gebruikte als basis voor de dwangsom.

NH Nieuws

"Dat lijkt misschien wat flauw, maar is toch wel belangrijk", zegt een woordvoerder van de Raad van State. De provincie stelt in de milieuvergunning voor Tata Steel en Harsco regels op voor wat er wel en niet mag. Op het terrein van Tata Steel verwerkt Harsco slak, een restproduct bij het maken van staal. De provincie mag, als Tata of Harsco zich niet aan de regels uit de vergunning houdt, onder andere een last onder dwangsom opleggen. Dat is een voorwaardelijke boete. Als de bedrijven zich daarna niet snel weer aan de vergunningsregels houden, moeten zij die boete betalen. Zwarte stof Na de zogenaamde grafietregens legde de provincie zo'n last onder dwangsom aan Harsco op. Harsco giet namelijk de vloeibare, hete slak in grote putten. Daarbij komt zwarte stof vrij, met grafiet, dat tot buiten het terrein van Tata Steel en Harsco neerdaalde. De foto's van een dun zwart laagje over de witte sneeuw staat menig IJmonder nog in het geheugen gegrift. Tekst gaat verder onder foto.

Sneeuw bedekt met zwarte stof rondom Tata Steel - Frisse Wind Nu

Toen legde de provincie Harsco een last onder dwangsom op: volgens de vergunning mag er bij de opslag van slak geen stof verder dan twee meter van de putten terechtkomen, luidde de redenering. En die was niet misselijk: de boete liep op tot 450 duizend euro. Maar Harsco ging tegen die dwangsom in verweer. En daar komt de Raad van State om de hoek kijken. Die beoordeelt de aanklacht zo: welke regel bestaat er, en hoe is die overtreden? Gieten van slak hoort niet bij opslag De Raad concludeerde vandaag: dat gieten van slak niet hoort bij de opslag, zoals in de vergunning staat, maar telt als deel van het productieproces. Bij het productieproces horen weer andere regels uit de vergunning. En dus krijgt Harsco die 450 duizend euro weer terug. En dus was de last onder dwangsom onterecht. Overigens merkte de Raad op dat het de provincie vrij staat om de regels in de vergunning aan te passen als de provincie dat nodig vindt. Ook is er in de tussentijd een hal gebouwd, waardoor de zwarte stof zich niet meer buiten het terrein van Tata en Harsco kan verspreiden.

Omgevingdienst is "teleurgesteld over uitspraak, maar tevreden over het effect" De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), dat namens de provincie de vergunningen van Tata en Harsco controleert, reageert tweeledig op de uitspraak van de Raad van State. Teleurgesteld dat de dwangsommen toch niet betaald hoeven worden, maar tevreden over de winst die in de praktijk toch geboekt is. Directeur Loes de Maat: "We hebben deze dwangsommen opgelegd om de onacceptabele stofverspreiding te stoppen en de situatie voor de omwonenden te verbeteren. Mede daardoor zijn maatregelen getroffen, zoals de hal voor Rozaslak." De Maat: "Harsco is ook zorgvuldiger gaan werken. Dat is wat wij met onze handhaving willen bereiken, waarbij we de maximale ruimte van de vergunning hebben benut. We gaan er uiteraard wel van uit dat Harsco deze nieuwe wijze van werken ondanks deze uitspraak door blijft zetten” Verder gaat de ODNZKG het voorschrift in de vergunning zo snel mogelijk aanpassen. "Mocht er in de toekomst toch weer stofverspreiding bij de slakputten zijn, dan kan hierop direct weer gehandhaafd worden", aldus het persbericht.