Gemeente Hilversum ontvangt ruim 48.000 euro voor hulp slachtoffers toeslagenaffaire

Schrijnende situaties

Vorig jaar februari begon de gemeente met het bellen van hun inwoners die slachtoffer zijn geworden. Toen kreeg Hilversum de namen door van de Belastingdienst van mensen die 'misschien gedupeerd konden zijn.'

"En inderdaad troffen wij schrijnende situaties aan waar echt hulp geboden is", laat de gemeente weten. "De hulp die geboden wordt varieert van contact houden en informeren over de stand van zaken bij de Belastingdienst tot praktische ondersteuning om problemen helpen op te lossen."

Sinds januari dit jaar organiseert de gemeente ook persoonlijke gesprekken met de slachtoffers. Dit om te kijken of de gemeentelijke steun voldoende is geweest en om te inventariseren of er meer mogelijk is op het gebied van steun. Sinds begin dit jaar kunnen slachtoffers ook hun privéschulden indienen bij de gemeente, zoals schulden bij winkels of niet betaalde tandarts- of energierekeningen.