Onderzoek fatale Hilversumse woningbrand nog niet klaar, hoofdverdachte blijft vast

Het onderzoek naar de aangestoken woningbrand aan het Hilversumse Lutherhof, die vorig jaar het leven kostte aan de twee bewoners, gaat zeker de komende maanden nog door. Dat bevestigt justitie. Het is nog onduidelijk wanneer de drie verdachten van het aansteken van de brand zich voor de rechter moeten verantwoorden.

De brand kostte eind mei vorig jaar het leven aan bewoners Vanessa Vos (48) en Marco Witkamp (49). Ze werden 's ochtends vroeg overvallen door het vuur en konden geen kant meer op. De brandweer kon de twee redden, maar ze waren toen al zwaar gewond. Na reanimaties op straat werden ze met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar Vanessa nog dezelfde dag en Marco een dag later overleed.

Al snel was er het vermoeden dat de brand was aangestoken. Het echtpaar werd voorafgaand aan de brand al langer gepest. Hun huis werd meerdere keren bekogeld met eieren en stenen. Slechts een week voor de fatale brand ging er nog een steen door de ruit. Ook werd er eerder al eens een dode rat voor de deur gelegd. De brand was volgens de politie een doelbewuste actie en werd met opzet aangestoken.

Drie verdachten

Justitie heeft drie verdachten in het vizier voor het veroorzaken van de dodelijke woningbrand. De rechter besloot gisteren dat de hoofdverdachte, een 17-jarige Hilversummer, voorlopig nog vast blijft zitten in afwachting van zijn rechtszaak. De jonge Hilversummer wordt er van verdacht benzine tegen de deur van het huis te hebben gegoten en dat vervolgens te hebben aangestoken.

Twee andere verdachten, Hilversummers van 21 jaar, die zouden geholpen hebben bij de brandstichting werden eerder vrijgelaten, maar zijn nog wel verdachten in de zaak. Ze verklaarden eerder voor de rechtbank dat ze 'een grapje wilden uithalen' met het getroffen echtpaar.

Vervolg onderzoek en rechtszaak

Wanneer de drie verdachten voor de rechtbank moeten verschijnen, is voorlopig nog niet duidelijk. Volgens justitie loopt het onderzoek nog en is het nog niet duidelijk hoeveel tijd dat nodig heeft.

Vast staat wel dat het zeker nog een paar maanden gaat duren: de hoofdverdachte moet zich over drie maanden weer melden in de rechtbank, maar ook dan weer voor een zogeheten pro-formazitting. Hoogstwaarschijnlijk wordt dan meer bekend over de inhoudelijke behandeling van de strafzaak van de hoofdverdachte en zijn twee medeverdachten.