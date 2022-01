Amaris stopt tijdrovende minutenregistratie: "Dit systeem was doorgeslagen"

Per eind januari stopt Zorggroep Amaris met de zogenoemde minutenregistratie. Deze administratieve last is al jaren een doorn in het oog van wijkverpleegkundigen, omdat het veel tijd kost. "Dit systeem was helemaal doorgeslagen. Het is een doorbraak dat wij ermee stoppen", vindt woordvoerder Barbara Koudijs-Kok van Amaris.

De minutenregistratie is al jaren een last voor de wijkzorg. Ieder bezoek aan een cliënt wordt geregistreerd, elke route wordt genoteerd en ook staat elk telefoontje in de administratie. Voor de verpleegkundigen is het belangrijk om dat goed bij te houden, ze worden aan de hand daarvan uitbetaald. Maar de administratieve lasten zijn erg tijdrovend, het kost zeker een half uur per dag, meent wijkverpleegkundige Marieke Hup van Amaris. In 2018 is daarom besloten dat het systeem anders moet. Actieplan (Ont)Regel de Zorg was de eerste stap in die richting. Het doel: minder administratieve lasten en meer tijd voor de zorg. Maar het aanpassen van de minutenregistratie bleek een grote opgave. "Organisatorisch zit dit systeem erin gebakken en ook zorgverzekeraars vragen om de registratie", legt Koudijs-Kok uit. Vier jaar later is voor veel wijkverpleegkundigen de registratielast onverminderd groot.

Maar Amaris heeft nu dus een alternatief voor de tijdrovende administratie. Per eind januari stopt het laatste team met de minutenregistratie en stappen alle wijkverpleegkundigen volledig over op een nieuw systeem. "Dit scheelt heel veel", vertelt Hup opgelucht. "Hierdoor hoef ik niet meer een half uur per dag op te pennen wat ik allemaal heb gedaan." Indiceren per doelgroep In plaats van alle zorgtaken achteraf te administreren, plant Amaris dit nu vooraf. De wijkteams indiceren per doelgroep de benodigde zorg. "We weten bijvoorbeeld hoeveel zorg een cliënt met dementie nodig heeft en welke taken daarbij horen, dit staat dan op voorhand genoteerd in ons zorgplan. En wanneer er iets onverwachts gebeurt, is dit ook ingecalculeerd. Hierdoor komen de verpleegkundigen los van tijdregistraties", aldus Hup. Cliënten zullen de verandering niet direct merken, denkt zij, maar de wijkverpleegkundigen wel. Zij houden meer tijd over voor het verbeteren en opstellen van zorgplannen. En dat is indirect positief voor de hele organisatie. "Hier heeft het hele wijkteam profijt van", benadrukt Hup. Tevreden concludeert ze: "Ik kan mijn tijd nuttiger besteden, dat gaan de cliënten wél merken".