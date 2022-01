Koggenland reikt ondercheiding uit voor sporter en vrijwilliger van het jaar

De titel van Sporter van het jaar ging naar (baan)wielrenner Yoeri Havik uit Avenhorn. De 30-jarige coureur won onlangs samen nog met Team DSM-renner Cees Bol goud tijdens het NK baanwielrennen en tijdens de Olympische Spelen in Tokio werd hij vijfde op de koppelkoers, samen met Jan-Willen van Schip. Maar het absolute hoogtepunt was de gouden

medaille op het EK, die hij ook samen met Van Schip veroverde op de koppelkoers. "Dat was de kers op de taart", aldus Havik.

Rina van Diepen uit De Hulk werd door de gemeente Koggenland verkozen tot Vrijwilliger

van het jaar 2021. Toen Van Diepen ruim vijf jaar geleden met pensioen ging, had ze ineens veel tijd over. Ze ging op zoek naar een nuttige bezigheid. Tijdens een wandeling viel haar de hoeveelheid zwerfvuil in haar omgeving op. "Alsof ik over een vuilnisbelt liep," herinnert Van Diepen. "Ik ben het toen gaan oprapen en dan doe ik nu nog steeds met veel plezier. Het is goed voor mijn conditie en mijn humeur knapt er van op."