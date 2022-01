Daklozenopvang De Heem tijdelijk ontruimd vanwege brand: "Veel geslapen is er niet meer"

Rond kwart voor vijf vanochtend is er brand uitgebroken in een kamer van de nachtopvang De Heem voor daklozen aan de Jan de Heemstraat in Alkmaar. Er kwam veel rook vrij, er zijn geen gewonden gevallen. Directeur Hil Rabenberg van DNO Doen is opgelucht: "Zoals het er nu naar uitziet kunnen alle cliënten in de loop van de dag weer terug naar hun kamers."

De melding kwam rond 4:50 uur binnen bij de alarmcentrale, de brand woedde in een van de kamers. Daardoor ontstond een flinke rookontwikkeling en werd het hele pand ontruimd. In totaal moesten zestig mensen het pand uit. "Onze medewerkers hebben de brand ontdekt, hun eerste instructie is om de mensen in veiligheid te brengen en gelukkig is dat allemaal prima verlopen."

Er is volgens directeur Hil Rabenberg nooit angst geweest dat het hele pand in vlammen op zou gaan. "Ons pand is heel goed beveiligd met allerlei alarmsystemen. Wanneer er brand is, vallen er ook klapdeuren dicht zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. De brandweer was er weer op tijd bij."

De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette ook de hoogwerker in. De brand kon uiteindelijk redelijk snel worden geblust. De kamer waar het vuur was ontstaan, is uitgebrand. "De brand is ontstaan op de eerste verdieping, er is dus veel rook- en waterschade. Ook op de benedenverdieping. Er wordt hard gewerkt om alles op te ruimen."

Alternatieve slaapplek

Vrijwel alle daklozen konden weer terugkeren naar hun kamer nadat de brand was geblust. "Er is uiteraard niet veel meer geslapen aangezien de adrenaline nogal hoog zat", vertelt Rabenberg.

Een enkeling moest een alternatief worden geboden. De politie moest in de wijk op zoek naar enkele gasten, omdat sommigen de wijk waren ingetrokken op zoek naar een nieuwe slaapplaats. Niemand raakte bij de brand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.