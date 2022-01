'Coronaprofiteur-award' voor Ahold Delhaize: medewerkers demonstreren voor hoger loon

De woordvoerder van het bedrijf gaf aan de actie van de FNV te respecteren en dankte de demonstranten voor hun komst. "We beseffen dat we goede resultaten hebben kunnen boeken de afgelopen tijd en dat er te veel sectoren en ondernemers die kans niet hebben gehad. Tegelijkertijd zijn we ook trots op de rol die we hebben kunnen spelen in het op peil houden van de voedselketens en zijn we een stabiele werkgever in Nederland."

Ze voegde eraan toe dat de afgelopen tijd veel extra banen zijn gecreëerd, ook bij verschillende toeleveranciers. "Dat is de andere kant van de medaille."

Ruben Bres van FNV: "Wij blijven erbij: Ahold Delhaize doet het heel goed, ze draaien bakken met winst. Dan is het niet meer dan fair om het eerlijk te verdelen."