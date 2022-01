Corona: besmettingen verdubbeld, maar opnames gehalveerd en geen doden

Terwijl het aantal coronabesmettingen per twee weken in de IJmond bijna is verdubbeld van1.562 positieve tests naar 2.905, is het aantal ziekenhuisopnames bijna gehalveerd van 12 naar 7.

In Velsen ging het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten wel omhoog van 2 in de vorige periode van veertien dagen, naar 4 deze twee weken.

Maar er vielen in de afgelopen periode geen doden in de gemeente. Dat was er in de twee weken daarvoor nog één. Het aantal positief geteste Velsenaren schoot wel van 674 naar 1.180.

Omgerekend zijn dat in de afgelopen twee weken 1.720 geïnfecteerden per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: In Heemskerk ligt dat getal met 1.549 iets lager en in Beverwijk met 1.878 iets hoger.

Uitgeest met relatief meeste besmettingen

Uitgeest telt het meeste aantal besmette personen, omgerekend naar 100.000 inwoners, namelijk 2.435.

In de praktijk komt dat neer op 332 corona-infecties in Uitgeest in de afgelopen twee weken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Heemskerk waren er 607 besmettingen en moest één persoon naar het hospitaal.

In Beverwijk gingen 786 mensen met corona door de GGD-testraat. Ook moesten er twee mensen naar het ziekenhuis.