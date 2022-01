Altijd positieve Björn Wanders overleden aan zeldzame kanker

De 33-jarige Beverwijker Björn Wanders is afgelopen vrijdag overleden aan de gevolgen van een agressieve vorm van kanker. Veel mensen in de IJmond zamelden eerder geld in voor een behandeling in Amerika, omdat hij in Nederland uitbehandeld was. Zijn vrouw Lizzy en schoonzus Selly zijn heel verdrietig en kunnen het verlies nog niet bevatten.

Selly vertelde in september al dat het niet goed ging met Björn. Het Amerikaanse medicijn sloeg na veertien maanden niet meer aan en de tumor in zijn ruggenmerg groeide weer. Ondertussen zat Björn in een rolstoel en waren er uitzaaiingen gevonden in zijn hersenen. Hij werd toen nog behandeld in Frankfurt, daar injecteerden ze de chemo direct in de tumor.

Vrijdag overleed hij thuis, bij zijn gezin. Björn was vader van een zoontje van 3 jaar oud en getrouwd met Lizzy. "Het is echt een rollercoaster", beschrijft Selly het verdriet. "We wisten dat hij ziek was, maar als het dan eenmaal zo ver is, is het bijna niet te bevatten." Lizzy en Selly zijn dankbaar voor alle steun en het medeleven dat zijn de afgelopen tijd hebben ontvangen.

Inzameling

Het geld voor de Amerikaanse behandeling werd bij elkaar gespaard met een inzamelingsactie waaraan veel Beverwijkers en Heemskerkers meehielpen. In veel winkels kwam een spaarpot te staan waar mensen een bijdrage in konden stoppen voor Björn zijn behandeling, die niet werd vergoed door de zorgverzekering. In Nederland was hij uitbehandeld.

Toen Björn naar Amerika zou gaan, had het coronavirus zich aangediend en bleek dit niet meer mogelijk. Gelukkig bleek het mogelijk om de medicijnen met de post te ontvangen en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis nam een deel van de behandeling over. Hij bleef altijd optimistisch: "We moeten positief blijven, dat is de enige manier", zei hij toen. "Als je niet positief blijft, of in de hoek gaat zitten, dan ben je gauw weg."

Erehaag

Lizzy en Selly vertellen dat Björn heeft gevochten tot het bittere eind. "Het was een echte strijder en hij was altijd positief. Hoe ziek hij ook was, hij kon evengoed nog zo genieten van elk moment. Hij haalde uit elke dag wel wat."

De condoleance donderdagavond bij Van Eeken is vanaf 19 uur. Vrijdag is er een, vanwege corona besloten, herdenkingsdienst in de Agathakerk. Er wordt vrijdag om 14.45 uur een erehaag gemaakt op de Breestraat.