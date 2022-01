Zo'n twintig partijen willen nieuwkomer in gemeenteraad worden

Wie in maart gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft veel keuze. Naast de al bekende, vaak landelijk actieve, partijen doen er maar liefst achttien partijen mee die voor het eerst zetels willen bemachtigen.

Amsterdammers kunnen bijvoorbeeld stemmen op De Republikeinse Politieke Partij. Die partij deed ook mee met de Waterschapsverkeizingen. "Het is in principe anti-koningshuis, anti-monarchie, maar wij zijn niet zo erg anti", zei lijsttrekker Delano Felter toen.

Veiligheid

Er kan ook gestemd worden op QUEER, die partij zet zich in voor de veiligheid voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. De Stem van de Straat van oud-crimineel Steve Brown probeert opnieuw in de gemeenteraad te komen, dat lukte vier jaar terug niet. Brown wil dat er strenger gestraft wordt.

Ook de partij SAMEN Alle Mensen Één Nederland (SAMEN) deed tijdens de vorige verkiezingen een poging, maar kreeg slechts ongeveer 1200 stemmen. "Wij willen mensen, jong en oud, ongeacht hun afkomst of religie verbinden en een groeiende tweedeling in de maatschappij tegengaan", schreef de partij op haar site. Dit jaar probeert SAMEN het opnieuw.

Harmonie

De Partij voor Iedereen lijkt daarop, want die zet zich in voor 'verbinding, harmonie en een vreedzame samenleving'. Dat geldt ook voor de Partij van de Dialoog van Betondorper Andy Knijpinga. Hij wil de verbinding tussen burger en politiek herstellen door benaderbaar te zijn en fysiek zo veel mogelijk in beeld te komen, zo vertelde hij eind vorig jaar.

De partij U-Buntu Connected Front UCF wil zich in de gemeenteraad inzetten voor de belangen van de burgergemeenschappen van Afrikaanse afkomst. Carryonthemove wil meer aandacht voor de rechten van gehandicapten. De Basisinkomenpartij pleit voor een basisinkomen om armoede in de stad te voorkomen. De partij ST3M van IJburger en oud-GroenLinkser Fenna Swart wil een 'energietransitie op basis van gezond verstand' en dus geen biomassacentrales in de stad.

De politieke partijen die nog niet landelijk geregistreerd waren konden zich tot 20 december melden, de volledige lijst is hier te vinden.