Forse toename aantal Gooise coronabesmettingen, minder ziekenhuisopnames

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week fors toegenomen ten opzichte van vorige week. Het aantal nieuwe positieve tests ligt meer dan zestig procent hoger. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Het aantal coronabesmettingen neemt overal toe, met Laren en Gooise Meren als grootste uitschieters. Laren zag het aantal coronabesmettingen vergeleken met een week geleden zelfs met anderhalf keer zo veel toenemen.

Afgelopen week zijn er in Laren per 100.000 inwoners 1719,3 mensen positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 194 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 'slechts' 75 mensen een week eerder.

Gooise Meren zag het aantal coronabesmettingen ook verdubbelen. De fusiegemeente meldt over afgelopen week per 100.000 inwoners 1441,7 positieve tests. Dat komt in de praktijk neer op 837 coronabesmettingen, vergeleken met 412 een week geleden.

Weesp meldt laagste cijfers

Weesp heeft van de hele regio relatief de minste besmettingen. In de stad werden afgelopen week per 100.000 inwoners 866,3 mensen positief getest. Dat komt neer op 171 mensen. Een week geleden waren dat nog 158 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: