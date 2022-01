Bergen schrijft brandbrief aan kabinet: 'Niet-essentiële sector zo snel mogelijk open'

Het college van burgemeester en wethouders en alle gemeentepartijen vrezen voor sluiting of zowel zakelijk als persoonlijk faillissement van ondernemers. "Met alle gevolgen van dien", schrijven zij in de brief, die gericht is aan minister-president Mark Rutte en minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens.

Volgens de gemeente komen veel ondernemers niet in aanmerking voor steunmaatregelen en ervaren zij de pijn dat het onterechte beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden.

'Negatieve emotionele én maatschappelijke effecten voor iedereen'

Bergen laat weten zich 'ernstige zorgen te maken over de gevolgen van deze zoveelste lockdown'; over de gevolgen voor ondernemers en over de toekomst van de winkelstraten in de dorpen. Bergen vreest voor 'een minder aantrekkelijk aanbod, een verschaling van de winkelstraten met leegstand en forse negatieve emotionele én maatschappelijke effecten voor iedereen.'

Voor de korte termijn pleit de gemeente Bergen voor 'veilig winkelen in alle winkels zoals dat eerder is toegestaan en ook goed is gegaan.' Voor de lange termijn is volgens de gemeente een 'duurzaam perspectief' nodig. "Dat vereist een nieuw concept, waarbij inwoners en ondernemers op een zo veilig mogelijke en maatschappelijk verantwoorde manier verder kunnen", aldus gemeente Bergen.

Wethouder Erik Bekkering (Economische Zaken) laat weten: "We willen een duidelijk signaal afgeven en slagkracht creëren in deze regio. We hopen dat nog meer gemeenten uit Noord-Holland Noord zich aansluiten."