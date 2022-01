Verkeerssituatie Overstort volgens actiecomité nog altijd een probleem: "Ik blijf strijdbaar"

Al jaren zet Ingrid Peerdeman uit Grootebroek zich in om de verkeerssituatie op de Overstort veiliger te maken. Peerdeman zit in het actiecomité '30 is zat' en bood twee maanden geleden een zwartboek aan en overhandigde 300 handtekeningen aan de gemeente. In het zwartboek eist het comité onder andere 'serieus genomen te willen worden', maar tot dusver is er nog niks veranderd aan de verkeerssituatie.

"Het laatste gesprek was 13 december", zucht Ingrid Peerdeman van het actiecomité. "Verder ook niks meer vernomen van zowel wethouder Groot als van haar collega van verkeer. Ik weet niet waar zij momenteel mee bezig is. Ik hoop constant op respons, maar nog steeds geen reactie."

De bewoners voelen zich niet gehoord door gemeente Stede Broec. Ze zeggen 'nooit een fatsoenlijk' antwoord gekregen te hebben op hun vragen en voelen zich 'afgewimpeld.'

"Ik wacht op de realisatie en toezegging", vervolgt Peerdeman. In de straat zijn drie knelpunten en bij twee daarvan zou een zebrapad veel uitkomst bieden." Zo'n twee jaar geleden begon Peerdeman met haar strijd en tot op de dag van vandaag is ze nog steeds strijdbaar. "Ik woon hier al 33 jaar en ik zie dat het drukker is geworden. We zitten te wachten totdat er een ongeluk gebeurt en dat begrijp ik niet. De wethouder vindt het wel meevallen, maar je kan mij toch niet wijsmaken dat er geen financieel potje ergens is?"

Nemen zorgen serieus

Wethouder Lydia Groot laat weten dat er kort geleden in de gemeenteraad gesproken is over de verkeersplannen van Stede Broec. "Daar zijn knelpunten besproken, waaronder die van Overstort." Volgens de wethouder is er ondanks de zorgen van de omwonenden weinig aan de hand. "Uit cijfers blijkt dat er weinig ongelukken gebeuren."

Deze week zal Groot in gesprek gaan met verkeersdeskundigen. "We gaan dan bespreken wat er moet gebeuren. Zowel op korte als lange termijn. Wij hebben vooralsnog geen meldingen gehad van de politie dat daar onmiddellijk iets moet gebeuren, maar wij nemen de zorgen van de buurt natuurlijk wel serieus."

De wethouder laat weten dat het vanwege corona lastig is om gesprekken met de buurt te organiseren. "Ik ben met onze organisatie in gesprek over de knelpunten en als ik meer weet ga ik dit terugkoppelen aan mevrouw Peerdeman."