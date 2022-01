Na fikse ruzie tussen Uitdammers en het Waterschap is er weer een broos vertrouwen

Er is weer een heel klein beetje vertrouwen tussen de Uitdammers en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Na een ruzie over de bekleding van de dijk barstte de bom tussen de twee kemphanen. Een onderzoek moest duidelijk maken waar het mis ging. De uitkomst werd vandaag gepresenteerd. Het rapport wil vooral dat de twee meer begrip voor elkaars visie tonen. "Er is weer een broos vertrouwen", zeggen de twee partijen in koor.

Na een uitvoerig onderzoek van ruim een half jaar, waar diverse partijen hun ongenoegen konden uiten, werd vandaag het rapport gepresenteerd. 'Herstel van vertrouwen in Uitdam'. Het rapport moet handvatten geven waarmee de Uitdammers en het HHNK de komende jaren verder moeten. Om de strijdbijl te begraven moeten de twee kemphanen meer begrip tonen voor elkaars wensen en verwachtingen en pleit het rapport voor betere participatie in de toekomst.

Jarenlange ruzie

Het gedwongen huwelijk tussen Uitdam en het Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) liep de afgelopen jaren een flinke deuk op. De Markermeerdijk moet versterkt worden, maar bij Uitdam is er onenigheid over hoe dat er dan uit moet komen te zien. Uitdammers zagen graag een groene dijk zoals hij al jaren was, maar het HHNK koos voor steen. De discussie speelt al jaren en ondertussen werd de verhoudingen tussen de twee grimmiger. Toen bewoners zwarte vlaggen op de dijk plaatsten als teken van rouw vond het HHNK dat er uitgezocht moest worden hoe het vertrouwen hersteld kon worden.

Het vertrouwen moet wel terug komen want de aankomende vier jaar moet er nog veel gebeuren in het dorp. "We zijn tot elkaar veroordeeld", zegt Ineke Hoekman van de dorpsraad. Zo wordt er een damwand in de dijk geplaatst en de bewoners maken zich zorgen over de eventuele schade. Volgens haar biedt het rapport handvatten om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Zo groen mogelijk

Rob Veenman van het HHNK wil vooral naar de toekomst kijken. Het heeft volgens hem geen zin om alleen maar naar het verleden te kijken om te zien wat daar mis is gegaan. Veenman zegt dat de zwarte vlaggen veel indruk hebben gemaakt op de medewerkers van het waterschap en dat de bejegening naar de medewerkers ook niet altijd fraai was. Wel wordt er nu door het HHNK gekeken hoe de dijk zo groen mogelijk gemaakt kan worden.