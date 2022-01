Meer positieve tests dan ooit in regio Haarlem, piek voorlopig nog niet bereikt

De regio Haarlem volgt de landelijke trend waarin het hoogst aantal positieve coronatests zijn vastgesteld, zo blijkt uit de cijfers van het RIVM. De afgelopen twee weken viel in onze regio vooral de gemeente Bloemendaal op. Daar testten gemiddeld gezien veel meer inwoners positief ten opzichte van Haarlem, Zandvoort en Heemstede. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis moest worden opgenomen, bleef tot nu toe relatief laag.

In Bloemendaal werden de afgelopen twee weken 620 inwoners positief getest, het hoogste aantal tot nu toe gemeten in de tweewekelijkse cijfers van het RIVM. Dat betekent bijna 2641 positieve gevallen per 100.000 inwoners. In de omliggende gemeenten Haarlem, Zandvoort en Heemstede ligt dat getal iets lager. Maar ook daar is de afgelopen twee weken het hoogst aantal positieve tests vastgesteld sinds het uitbraak van de coronapandemie.

Opvallend is dat het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten tot nu toe laag is gebleven ten opzichte van de toenemende besmettingscijfers. In de hele regio zijn de afgelopen twee weken 17 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Twee inwoners van de gemeente Haarlem overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Landelijk is het aantal positieve tests de afgelopen week met 77 procent toegenomen in vergelijking met de week daarvoor. De daling van het aantal ziekenhuisopnames lijkt iets af te vlakken.

'Verpleegafdeling rustiger, IC nog steeds druk'

“Wij zien in de afgelopen week geen grote toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Op de verpleegafdeling zijn de aantallen geleidelijk aan wat gedaald. Op de Intensive Care zijn de aantallen eerder stabiel en is het dus nog altijd druk", aldus Ivo van Schaik, voorzitter van de Raad van Bestuur van Spaarne Gasthuis

Omdat de besmettingscijfers zo snel oplopen door de omikronvariant kan dat ook weer gevolgen hebben voor het personeel wat Van Schaik de komende dagen kan inzetten. "Wij zien een lichte stijging van het aantal met corona besmette medewerkers. Gezien de sterke stijging van het aantal besmettingen in de regio verwachten wij dat het aantal coronapatiënten én besmette medewerkers in de komende weken ook in het Spaarne Gasthuis weer gaat stijgen", zegt Van Schaik. "Wij zijn hier als ziekenhuis uiteraard op voorbereid."

GGD: 'Hoge cijfers onder andere door heropende scholen'

“De besmettingscijfers zijn sinds de uitbraak van de coronapandemie nog nooit zo hoog geweest”, aldus Harm Groustra, woordvoerder van GGD Kennemerland. "Vandaag zitten we op het hoogst aantal besmettingen per dag in onze regio tot nu toe. Gisteren was het aantal nog 1270, vandaag staat de teller op 1312 positieve coronatests."

“We houden er rekening mee dat de besmettingscijfers alleen maar hoger worden. Dat komt allereerst door de besmettelijkheid van de Omikronvariant en doordat de scholen sinds deze week weer open zijn”, aldus Groustra.

“Daarnaast valt op dat het percentage van het aantal mensen dat positief test bij de GGD zeer hoog is, namelijk 25 procent. Dit komt ook door het aangepaste testbeleid: mensen testen nu zelf eerst thuis, en bij een positieve test komen ze naar een GGD-testlocatie voor de bevestiging”, concludeert Groustra.